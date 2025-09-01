Frăția sindicatelor. Inaugurarea noului anului școlar este compromisă

Blocaj total în educație. Cele mai mari sindicate din învățământ au confirmat luni, într-un comunicat comun, că vor boicota prima zi de școală. Astfel, în loc să revină la catedre pe 8 septembrie – data oficială a deschiderii noului an școlar – , cadrele didactice vor picheta sediul Guvernului. Decizia extremă vine în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației, ca parte a pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au transmis, luni 1 septembrie, un mesaj elevilor și părinților, în contextul boicotării noului an școlar.
„Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeași însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de școala românească”.
Sindicaliștii transmit că protestul lor urmărește să arate că angajații din învățământ „resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ. Dar în primul rând asupra beneficiarilor educației”.
Aceștia subliniază că nu ies în stradă pentru salarii mai mari, cum s-ar putea interpeta. Ci „pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate”.
În acest context, sindicaliștii explică măsurile care i-au determinat să decidă viitoarele proteste:
Noul an școlar. La final, mesajul include un îndemn către elevi și părinți să nu participe anul acesta la „festivități golite de conținut și să vă alăturați protestului nostru”. Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, avertizase de săptămâna trecută că va urma un amplu val de proteste la începutul școlii. „Deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului şcolar altfel decât s-a făcut până acum”.
Chestionat câţi oameni estimează că vor participa la protestul din 8 septembrie, Hăncescu a declarat: „Aşteptăm să fie un număr foarte mare. Sperăm să ajungă la aproape 30.000 de oameni, din Bucureşti şi din întreaga ţară”.
