Sesiunea specială a Bacalaureatului, la care elevii au solicitat să se înscrie, are loc în perioada 12-21 mai 2026, în județul Prahova, conform calendarului oficial.
- Potrivit articolului 1 din ordinul 3.508/2026, prin care a fost aprobat calendarul, la această sesiune se pot înscrie „absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.
- Ordinul nu precizează că elevii trebuie să participe la competiții recunoscute de minister pentru a susține Bacul în sesiunea specială.
Explicația elevului care a sesizat cazul
- Elevul din echipa care urmează să participe la competiția din SUA a punctat că el și ceilalți membrii ai lotului s-au calificat la Michiana Premier Event pe baza rezultatelor obținute la etapa națională a concursului de robotică FIRST Tech Challenge.
- Primele 8 echipe au ajuns, în urma etapei naționale, la etapa mondială a concursului. Următoarele 12 echipe, în ordinea punctajelor obținute, s-au calificat la etape de tipul Premier Event.
- Elevii care s-au calificat la această etapă au trimis cererile de înscriere în sesiunea specială a Bacalaureatului către minister.
- În replică, reprezentanții instituției au invocat articolul 1 (4) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, aprobată prin ordinul 4.799/2010. Însă, metodologia nu prevede că doar participanții la competiții recunoscute de minister se pot înscrie la această sesiune.
Concursul de robotică școlară „FIRST Tech Challenge” este o competiție recunoscută de MEC, fără finanțare din partea instituției. La Michiana Premier Event participă 96 de echipe din 8 state din lume,.
