Patru elevi care au cerut să dea Bacalaureatul în sesiunea specială din mai, ca să poată reprezenta România la o competiție internațională prestigioasă de robotică din SUA, în vară, au fost respinși la înscriere de Ministerul Educației. Care a fost motivul oficial invocat de minister.

Ministerul Educației și Cercetării a respins înscrierea a 4 elevi de la un liceu din capitală, calificați la competiția internațională de robotică Michiana Premier Event din cadrul First Tech Challenge, la sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2026, susține familia unuia dintre copii, care a relatat cazul Edupedu.ro.

Explicația ministerului: etapa respectivă nu există în calendarul său

Michiana Premier Event este o etapă directă a concursului First Tech Challenge, care figurează pe lista competițiilor recunoscute de minister. Totuși, reprezentanții instituției argumentrază că această etapă nu este inclusă în calendarul oficial al concursurilor internaționale. Drept urmare nu acceptă înscrierea elevilor la Bacul special.

Este vorba despre membrii echipei H-Tech din București. Examenul de Bacalaureat 2026 are loc în perioada 8 iunie-3 iulie, potrivit calendarului oficial.

Michiana Premier Event are loc în perioada 18-21 iunie în SUA, după cum se arată pe site-ul oficial al concursului. Competiția începe la o zi după proba de evaluare a competențelor digitale, ceea ce înseamnă că elevii nu ar ajunge în timp util în SUA.

Omisiunea legii invocate de minister

Însă, legea invocată de Ministerul Educației nu precizează că elevii trebuie să participe la competiții recunoscute de minister pentru a susține Bacul într-o sesiune specială.