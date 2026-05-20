Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a IV-a susțin azi proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Evaluare Națională 2026. În cursul zilei de azi, elevii de clasa a IV-a vor susține proba la Matematică și Științe ale naturii. Potrivit calendarului Ministerului Educației și Cercetării, rezolvarea acestor teste de evaluare durează câte o oră pentru fiecare.

În cursul zilei de marți, 19 mai 2026, elevii de clasa a IV-a au susținut proba la Limbă și Comunicare.

Potrivit calendarului, următorul test va avea loc joi, 21 mai 2026, la Limbă și comunicare în limba maternă. Apoi, peste doar câteva zile, Evaluarea Națională va fi continua cu probele pentru elevii de clasa a VI-a. Avem următoarele date din calendarul publicat de Ministerul Educației și Cercetării:

  • 26 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba română / limba română pentru minoritățile naționale;
  • 27 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;
  • 28 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă.

Notele nu sunt consemnate în catalog și nici nu vor fi afișate public

De menționat faptul că rezultatele obținute în urma acestor teste nu vor fi afișate și nici comunicate public. De asemenea, nu vor fi notate în catalogul clasei decât în condițiile în care părintele/tutorele elevului solicită acest aspect. Solicitarea va fi efectuată în scris.

Bacalaureat 2026

Bacalaureatul va fi susținut între 29 iunie și 3 iulie 2026. Cum arată calendarul examenelor:

  • 2-4 iunie 2026 – Are loc înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
  • 4 iunie 2026 – are loc încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a;
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă;
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

