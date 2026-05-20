Prima pagină » Știri externe » Decizie istorică în SUA: Donald Trump este scutit de la plata obligațiilor fiscale, acumulate în trecut

Decizie istorică în SUA: Donald Trump este scutit de la plata obligațiilor fiscale, acumulate în trecut

Ruxandra Radulescu
Decizie istorică în SUA: Donald Trump este scutit de la plata obligațiilor fiscale, acumulate în trecut
Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Departamentul de Justiție al SUA a emis marți un document oficial prin care interzice permanent fiscului american (IRS) să mai efectueze vreun audit sau să manifeste vreo pretenție legală privind taxele din trecut președintelui Donald Trump, ale familiei sale și ale companiilor afiliate, transmite Al Jazeera.

Ordinul extinde înțelegerea istorică prin care Trump a acceptat luni să renunțe la procesul de 10 miliarde de dolari intentat împotriva fiscului american din cauza scurgerii ilegale în presă a datelor sale fiscale.

Documentul de o singură pagină, publicat marți și semnat de procurorul general interimar Todd Blanche, stipulează explicit că guvernului SUA îi este „interzis pentru totdeauna” să verifice declarațiile depuse de președinte înainte de data înțelegerii, precum și orice aspecte „care au fost ridicate sau ar fi putut fi ridicate” în legătură cu auditurile existente.

Acordul a generat critici dure din partea unor foști oficiali de la Casa Albă

Richard Painter, avocatul principal specializat în etică la Casa Albă în timpul fostului președinte George W. Bush, a declarat că scutirea lui Trump de la plata obligațiilor fiscale ar fi neconstituțională.

„Dacă președintele sau familia sa datorează bani către Fisc, aceasta reprezintă o încălcare a clauzei privind remunerațiile interne din Constituția SUA, care prevede în mod specific că președintele nu poate primi niciun profit sau avantaj de la guvernul SUA, în afară de salariul său alocat de Congres”, a declarat Painter pentru Al Jazeera.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
SCANDALOS Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți
10:44
Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți
RĂZBOI Stat din UE, amenințat de Rusia. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare”
10:24
Stat din UE, amenințat de Rusia. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare”
APĂRARE Lovitură pentru Trump: Senatul SUA cere limitarea puterilor de război ale președintelui în Iran. Patru republicani au votat împotriva Casei Albe
10:07
Lovitură pentru Trump: Senatul SUA cere limitarea puterilor de război ale președintelui în Iran. Patru republicani au votat împotriva Casei Albe
ANALIZA de 10 Ambițiile militare ale „sultanului” Erdoğan. „Oficialii turci susțin că Europa nu poate construi o arhitectură de securitate post-americană credibilă”
10:00
Ambițiile militare ale „sultanului” Erdoğan. „Oficialii turci susțin că Europa nu poate construi o arhitectură de securitate post-americană credibilă”
FLASH NEWS Rubio va participa la reuniunea NATO din Suedia pe fondul tensiunilor privind conflictul cu Iranul, înaintea unei vizite strategice în India
09:13
Rubio va participa la reuniunea NATO din Suedia pe fondul tensiunilor privind conflictul cu Iranul, înaintea unei vizite strategice în India
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce Rusia este atât de mare?
AUTO Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
11:12
Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
INFRASTRUCTURĂ Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
11:11
Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
SĂNĂTATE Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
11:08
Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
FLASH NEWS Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
11:03
Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
11:00
Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
10:46
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!

Cele mai noi

Trimite acest link pe