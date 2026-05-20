Atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în timpul vizitei lui Putin la Beijing. Blocuri civile grav avariate, zeci de civili prinși sub dărâmături

Mihai Tănase
Sursa foto: X/@anno1540
Cel puțin 11 persoane au fost rănite după noile atacuri lansate de Rusia asupra mai multor orașe din Ucraina. Blocuri de locuințe, depozite și infrastructură civilă au fost grav avariate în timpul bombardamentelor nocturne. Autoritățile ucrainene se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în orele următoare.

Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri un nou val de atacuri asupra Ucrainei, vizând zone civile și infrastructură aflate la mare distanță de linia frontului. Exploziile au provocat distrugeri importante în mai multe regiuni. Până la această oră, autoritățile ucrainene au anunțat că cel puțin 11 persoane au fost rănite, potrivit Kiev Independent.

Cele mai grave pagube au fost raportate în orașul Konotop, din regiunea Sumî, unde o rachetă rusească a lovit direct un bloc de locuințe cu mai multe etaje. În urma impactului, trei niveluri ale clădirii s-au prăbușit complet.

Guvernatorul regiunii, Oleh Hrîhorov, a anunțat că cel puțin șase persoane au fost rănite, însă operațiunile de căutare continuă, existând temeri că mai mulți oameni sunt încă prinși sub dărâmături.

Sursa video – X/@FriaUkraina

Primarul orașului, Artem Semenîhin, a declarat că echipele de intervenție au reușit să scoată mai multe persoane dintre resturile de beton, însă situația rămâne extrem de dificilă.

Teroare în Ucraina

Atacul brutal rusesc a provocat haos în orașul atacat, iar lipsa ambulanțelor disponibile i-a obligat pe localnici să transporte răniții la spital cu autoturismele personale. Pe lângă blocul distrus, bombardamentele au avariat grav mai multe case, apartamente și clădiri administrative. De asemenea, muzeul de istorie al orașului a fost distrus aproape complet.

În capitala regională Sumî, atacurile au provocat întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică, după ce infrastructura a fost afectată de explozii. În paralel, armata rusă a lovit și orașul Dnipro, unde au fost vizate depozite logistice și spații comerciale.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanza, a anunțat că cinci persoane au fost rănite după ce atacul a provocat un incendiu puternic la depozitele de stocare a alimentelor. Două victime, un bărbat și o femeie, au fost transportate de urgență la spital.

Forțele ruse au atacat și orașul-port Odesa, unde mai multe locuințe și vehicule au fost avariate de unda de șoc a exploziilor. Autoritățile locale au precizat că o clădire cu un singur etaj a fost complet distrusă în urma bombardamentului.

