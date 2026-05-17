Ovidiu Ștefan-Călin, elevul de 17 ani, dublu medaliat cu aur la olimpiada de științe exacte din SUA. A ajuns la NASA și a asistat la lansarea rachetei lui Elon Musk

Disciplină, muncă, pasiune și determinare, acestea sunt atributele care i-au permis lui Ovidiu Ștefan-Călin, de numai 17 ani, din Craiova, să devină dublu medaliat la olimpiada de fizică și matematică din SUA. Recunoașterea abilităților sale la nivel internațional i-au oferit ocazia să viziteze centrul NASA, unde a asistat la lansarea unei rachete ce aparține companiei lui Elon Musk. Gândul a vorbit cu tatăl lui Ovidiu, care ne-a povestit despre evoluția tânărului.

Ovidiu Ștefan-Călin, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, a câștigat două medalii de aur la Olimpiada Internațională NEO Science, desfășurată în Orlando, SUA.

„Am văzut punctul de lansarea de unde a decolat Artemis II”

Adolescentul a reușit să impresioneze juriul de peste Ocean cu abilitățile sale la matematică și fizică, probe la care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. Tatăl lui Ovidiu, care l-a însoțit la competiția din Statele Unite, ne-a relatat și despre vizita la centrul NASA, unde a asistat, alături de Ovidiu, la lansarea unei rachete produsă de compania lui Elon Musk.

„În ziua respectivă, cei care organizează Olimpida NeoScience, au organizat o excursie la NASA. A fost o lansare de rachetă, trebuia să fie la 12:00, s-a amânat la ora 14:00 și apoi pe la ora 16:00 s-a lansat”, relatează tatăl lui Ovidiu. „Am vizitat tot centrul, ne-au plimbat cu autocarele, este un domeniu imens. Am văzut și puncte de lansare, inclusiv punctul de unde a decolat Artemis II. Ovidiu a fost impresionant de tot ce a trăit acolo. Pentru un copil de 17 ani a avut un impact major”, a mai afirmat acesta.

„Pasiunea pentru științele exacte, matematică și fizică, a început din școala generală”

Ovidiu a manifestat încă de mic o înclinație pentru științele exacte. La vârsta de 12 ani a participat la Olimpiada de matematică pe Sector, însă nu a trecut în etapa următoare. Rezultatul nu l-a decurajat, ci l-a făcut să muncească cu și mai multă ambiție. Ani mai târziu, pașii l-au îndrumat către Colegiul Militar.

„Pasiunea pentru științele exacte, matematică și fizică, a început din școala generală, pe vremea când avea 11 ani. În clasa a 6-a a fost la Olimpiada pe Sector de matematică, dar, la acel moment, nu s-a calificat mai departe. Acum este la Colegiul Militar, unde profesorii se ocupă de cei care au o înclinație. A fost o alegere comună și a lui și a noastră, ni s-a părut un mediu mai serios”, a menționat tatăl lui Ovidiu.

Cum este viața adolescentului olimpic la Colegiul Militar

Adolescentul, care a uimit Statele Unite cu abilitățile sale pentru fizică și matematică, are un stil de viață aflat sub semnul disciplinei. El locuiește în căminul Colegiului Militar, unde urmează un program strict, ce include cursuri, ore suplimentare de matematică și fizică, dar și sport.

„Profilul este de matematică-informatică, engleză intensiv, lucrează foarte mult la matematică, informatică, la fizică. Profesorii sunt foarte dedicați, fac ore suplimentare de studiu după-amiaza cu elevii.

Ovidiu locuiește în cadrul Colegiului, acolo învață, acolo doarme, mănâncă. El vine acasă doar în weekend-uri, și asta doar dacă nu au activități specifice profilului militar. Nu vin acasă oricând”, a mai adăugat tatăl adolescentului.

