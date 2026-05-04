Care sunt cele mai bune universități din România în 2026. Ministerul Educației a publicat clasamentul oficial

Bianca Dogaru
Ministerul Educației a publicat clasamentul oficial care arată care sunt cele mai performante universități din țară. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca își păstrează prima poziție și este urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, care a reușit să depășească Universitatea din București.

Schimbări importante la vârful clasamentului

Topul din acest an aduce o surpriză majoră în primele rânduri. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a urcat pe locul secund după ce a depășit instituții de prestigiu precum Universitatea din București și Politehnica București. Primele cinci locuri sunt completate de Universitatea Transilvania din Brașov.

Acest top nu este doar o listă de prestigiu, ci are și un rol financiar extrem de important. Ministerul Educației folosește aceste rezultate pentru a împărți 100 de milioane de lei anual către universități. Acești bani sunt destinați cercetării și ajută facultățile să cumpere echipamente noi și să susțină proiectele studenților și profesorilor.

Cine sunt premianții din orașele mari

Topul primelor zece universități include instituții din toate colțurile țării. Pe lângă cele din București și Cluj, regăsim în primele poziții Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. De asemenea, Universitatea Tehnică din Oradea reușește să rămână în grupul celor mai bune zece instituții din țară.

În ediția din acest an au reușit să intre în clasament și universități care anul trecut nu se aflau pe listă. Este vorba despre SNSPA din București, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În total, 34 de instituții au fost incluse în acest metaranking, cu două mai multe față de ediția precedentă.

Cum se stabilește acest clasament

Metarankingul este realizat de o echipă de experți care analizează cât de des apar universitățile românești în topurile internaționale. Experții verifică prezența acestora în clasamentele globale, unde sunt evaluate calitatea cursurilor și rezultatele cercetărilor științifice. Singurele instituții care au obținut un punctaj foarte mare, de peste 20.000 de puncte, sunt „Babeș-Bolyai”, „Carol Davila” și Universitatea din București.

Lista completă a universităților incluse în clasament:

  1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  2. Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila din București
  3. Universitatea din București
  4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
  5. Universitatea Transilvania din Brașov
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
  7. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  8. Universitatea de Vest din Timișoara
  9. Academia de Studii Economice din București
  10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  11. Universitatea din Oradea
  12. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași
  13. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
  14. Universitatea Politehnica Timișoara
  15. Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  16. Universitatea din Craiova
  17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  18. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș
  19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  20. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  21. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
  22. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
  23. Universitatea Ovidius din Constanța
  24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  25. Universitatea Titu Maiorescu din București
  26. Universitatea Valahia din Târgoviște
  27. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara
  28. Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași
  29. Universitatea Tehnică de Construcții din București
  30. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
  31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
  34. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

