Război în Ucraina, ziua 1546. Regiunea rusă Stavropol, atacată cu drone. Avertismentul ONU: „Devine tot mai sângeros”

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 20 mai 2026, în a 1546-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Mai multe zone industriale din apropierea orașului Nevinnomîssk, situat în regiunea Stavropol, din sudul Rusiei, au fost vizate de un atac cu drone în cursul nopții de marți spre miercuri, a anunțat guvernatorul regional Vladimir Vladimirov într-un mesaj publicat pe platforma Telegram.

Ținta vizată: combinatul Nevinnomîsskîi Azot

Oficialul rus nu a oferit detalii suplimentare cu privire la eventuale victime sau pagube materiale. Zona afectată găzduiește combinatul Nevinnomîsskîi Azot, una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia. Aceasta a mai fost ținta unor atacuri similare cu drone în trecut, potrivit Reuters.

În același timp, atacurile Rusiei au continuat pe teritoriul ucrainean. Cel puțin cinci persoane au fost rănite în sud-estul Ucrainei, într-un atac asupra orașului Dnipro, a raportat guvernatorul regional ucrainean, Oleksandr Hanja.

Atât Rusia, cât și Ucraina au negat în repetate rânduri că ar viza în mod deliberat populația civilă sau infrastructura rezidențială.

Avertismentul ONU privind războiul

Pe de altă parte, Națiunile Unite au denunțat – într-o reuniune a Consiliului de Securitate – intensificarea atacurilor rusești în ultimele săptămâni în Ucraina, avertizând că, deși durează de peste patru ani, „războiul devine cu fiecare zi tot mai sângeros”.

Consiliul de Securitate s-a reunit la o solicitare făcută în 13 mai de către Kiev, care a semnalat o intensificare a atacurilor rusești cu drone și rachete împotriva populației civile și a infrastructurilor critice în ultimele săptămâni, imediat după o încetare a focului convenită între Ucraina și Rusia între 9 și 11 mai, cu ocazia Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste.

Săptămâna trecută Ucraina a trăit „unul dintre cele mai importante bombardamente” de când a început invazia în 2022, a declarat Kayoko Gotoh, directoarea diviziei Europa, Asia Centrală și America din cadrul Departamentului ONU pentru afaceri politice și de consolidare a păcii. Ea a indicat că „între 13 și 14 mai, Rusia a lansat peste 1.500 de drone și zeci de rachete, atacând orașe ucrainene din întreaga țară”.

După detalierea câtorva incidente, directoarea regională a subliniat că luna trecută a fost cea mai sângeroasă din aproape un an în Ucraina: 238 de civili au fost uciși, iar 1.404 au răniți. În Rusia, numeroși civili au fost victime colaterale ale unor atacuri ucrainene, care au provocat pagube infrastructurii civile, a mai afirmat ea.

