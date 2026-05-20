20 Mai, calendarul zilei: Cher împlinește 80 de ani, Miodrag Belodedici 62. Sunt brevetați blugii

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 20 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cher, pe numele său real Cherilyn Sarkisian, este una dintre cele mai influente și longevive artiste din istoria muzicii pop. S-a născut pe 20 mai 1946 în El Centro, California, într-o familie cu origini armene și americane. Şi-a început cariera în anii 1960 alături de soțul ei, Sonny Bono, formând celebrul duo “Sonny & Cher”. Piesa lor I Got You Babe a devenit rapid un hit internațional. Ulterior, artista și-a construit o carieră solo impresionantă. Piesa Believe, lansată în 1998, a avut un succes uriaș la nivel mondial. În actorie, Cher a câștigat un premiu Oscar pentru rolul din Moonstruck şi a jucat în filme apreciate precum Mermaids și Burlesque. Este cunoscută și pentru stilul său vestimentar extravagant, purtând de-a lungul timpului costume spectaculoase create de designerul Bob Mackie. S-a implicat în numeroase cauze sociale și umanitare, susținând drepturile copiilor, ale femeilor și ale comunității LGBTQ+. Supranumită “Zeița muzicii pop”, Cher rămâne o figură emblematică a culturii mondiale, apreciată pentru talentul şi reinventarea constantă.

Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai valoroși fundași din istoria fotbalului românesc. S-a născut pe 20 mai 1964 în Socol, într-o familie de origine sârbă. A devenit cunoscut pentru calmul său în apărare, eleganța jocului și capacitatea de a anticipa fazele adversarilor. Şi-a început cariera la Steaua București, echipă alături de care a obținut cele mai mari performanțe. În 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, iar Steaua București a devenit prima echipă din România care a cucerit trofeul european. Mai târziu, a jucat și pentru Red Star Belgrade, cu care a câștigat din nou Cupa Campionilor Europeni în 1991. Astfel, Belodedici a devenit primul fotbalist care a câștigat competiția cu două echipe diferite din Europa de Est. De-a lungul carierei, a evoluat și pentru echipa națională a României, participând la turnee importante precum Campionatul Mondial din 1994. Stilul său de joc elegant și experiența acumulată l-au transformat într-un simbol al fotbalului românesc. Miodrag Belodedici rămâne și astăzi o figură respectată în sportul românesc, fiind apreciat pentru performanțele sale internaționale și pentru contribuția adusă fotbalului.

La 20 mai 1873, Levi Strauss și Jacob Davis au primit brevetul pentru un nou tip de pantaloni rezistenți, confecționați din denim albastru și întăriți cu ținte de cupru. Această invenție a marcat apariția celebrelor perechi de blugi, care aveau să devină una dintre cele mai populare piese vestimentare din lume. Ideea a apărut din necesitatea muncitorilor, minerilor și fermierilor de a purta haine mai durabile. Jacob Davis, croitor de meserie, a observat că pantalonii obișnuiți se rup repede în zonele solicitate și a decis să folosească nituri de cupru pentru întărirea buzunarelor și a cusăturilor. Pentru a obține brevetul, el a colaborat cu comerciantul de țesături Levi Strauss, care furniza materialul denim. După brevetare, compania Levi Strauss & Co. a început producția pantalonilor care au devenit rapid extrem de populari în Statele Unite. În timp, blugii au depășit rolul de îmbrăcăminte de lucru și s-au transformat într-un simbol al modei moderne, purtat de oameni de toate vârstele și din toate culturile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1799: Honoré de Balzac 🇫🇷✒️ unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, psihologic și fantastic. În cultura română a avut doi admiratori de valoare, G.Călinescu și Mircea Eliade

🎂1806: John Stuart Mill 🇬🇧✒️ filosof unul dintre cei mai influenți gânditori liberali ai secolului XIX

🎂1830: Hector Malot 🇫🇷✒️ cunoscut mai ales pentru romanul „Singur pe lume”

🎂1851: Emile Berliner 🇩🇪🇺🇸🎼 inventatorul gramofonului

🎂1907: Niki Atanasiu 🇷🇴🎭 un mare actor român de teatru și film, un artist al poporului, premiat „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice și cinematografiei” (1964)

🎂1908: James Stewart 🇺🇸🎬 laureat Oscar, a jucat în 92 de filme. Avansat la gradul de general de brigadă după WWII, va lupta și în războiul din Vietnam. În 1968 se retrage din armată după 27 de ani. A avut colaborări de succes cu regizorii Frank Capra, Alfred Hitchcock, John Ford, Anthony Mann

🎂1914: Corneliu Coposu 🇷🇴🗣️ Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al PNȚ până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani. Ales senator în Parlamentul României în 1992

🎂1944: Joe Cocker 🇬🇧🎤 S-a remarcat în anii ’60, prin vocea specifică și versatilă, cu un timbru inconfundabil de bariton-bas, și prin mișcările scenice energice

🎂1946: Cher 🇺🇸🎤 „Zeița muzicii Pop” și „Regina stilului Camp”. Printre realizările sale în muzică, film și televiziune se numără un premiu Oscar, un premiu Grammy, un premiu Emmy și trei Globuri de Aur

🎂1964: Miodrag Belodedici 🇷🇴⚽️ A câștigat 2 Cupe ale Campionilor cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. În 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a. În 2012 a fost ambasadorul Finalei UEFA Europa League

🎂1968: Timothy Olyphant 🇺🇸🎬 Scream 2 (1997), Deadwood (2004 – 2006), The Girl Next Door (2004), Hitman (2007), Live Free or Die Hard (2007), Justified (2010 – 2015), Once Upon a Time in Hollywood (2019)

🎂1981: Iker Casillas 🇪🇸⚽️ Pe 19 octombrie 2010, Casillas a devenit portarul cu cele mai multe apariții din toate timpurile în UEFA Champions League, iar în noiembrie 2011, el a devenit jucătorul cu cele mai multe selecții la echipa națională de fotbal a Spaniei. Este unul din cei trei jucători din istoria fotbalului care au reușit să câștige Campionatul European de Fotbal, Campionatul Mondial de Fotbal și Liga Campionilor UEFA, ceilalți doi fiind Franz Beckenbauer și Didier Deschamps

🎂1982: Petr Čech 🇨🇿⚽️ considerat de jucători, comentatori sportivi și antrenori ca fiind unul dintre cei mai mari portari din toate timpurile

Decese 🕯

🕯️1506: Cristofor Columb 🇮🇹🇪🇸⚓️ A navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, în căutarea unei rute spre India, dar și-a câștigat reputația descoperind un nou continent, denumit mai târziu, America

🕯️1988: Ana Aslan 🇷🇴⚗️ A evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie, sub numele de „Gerovital”. Numeroase personalități au urmat tratamentul: Josif Broz Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali

🕯️2012: Robin Gibb 🇬🇧🎹 (Bee Gees)

🕯️2013: Ray Manzarek 🇺🇸🎹 co-fondator The Doors

🕯️2019: Niki Lauda 🇦🇹🏎‍🟀 Pe fondul câștigării titlului din 1975, a fost grav rănit într-un accident din 1976 pe Nürburgring, în timpul căruia mașina sa, Ferrari 312T2, a izbucnit în flăcări și a fost aproape de moarte după ce a inhalat vapori toxici fierbinți și a suferit arsuri grave

🕯️2019: Remus Opriș 🇷🇴🗣️ deputat

🕯️2021: Ion Dichiseanu 🇷🇴🎭

🕯️2025: George Wendt 🇺🇸🎬 Cheers (1982 – 1993)

Evenimente📋

📋📐 Ziua internaţională a metrologiei la 20.05.1875 a fost semnată, la Paris, Convenţia Metrului

Calendar 🗒️

🗒️325: Primul conciliu de la Niceea (astăzi İznik, în Turcia). Împăratul Constantin cel Mare a convocat primul conciliu ecumenic al bisericii creștine, care a pus bazele dogmatice și canonice ale acestei religii, definind mai precis dogmele creștine drept răspuns la provocarea reprezentată de erezia arianistă. Toți episcopii prezenți s-au declarat de acord cu pozițiile teologice majore propuse de proto-ortodoxie, dat fiind că în acel moment alte forme de creștinism fuseseră „deja excluse, suprimate, reformate sau distruse”

🗒️1498: Vasco da Gama descoperă drumul maritim către India când ajunge la Kozhikode, India

🗒️1521: Are loc bătălia de la Pamplona în timpul războiului dintre Spania și Franța

🗒️1570: Este publicat primul atlas, Theatrum Orbis Terrarum; acesta conține 70 de hărți

🗒️1609: Sonetele lui Shakespeare sunt publicate pentru prima dată la Londra

🗒️1631: Orașul Magdeburg din Germania este ocupat de forțele Sfântului Imperiu Roman și majoritatea locuitorilor săi sunt masacrați, într-unul dintre cele mai sângeroase incidente ale Războiului de 30 de ani

🗒️1645: Masacrul de zece zile a 800.000 de locuitori ai orașului Yangzhou, parte a tranziției de la dinastia Ming la dinastia Qing

🗒️1802: Napoleon Bonaparte restabilește sclavia în coloniile franceze, revocând abolirea acesteia la Revoluția franceză

🗒️1865: A fost inaugurată, la București, prima expoziție națională de produse agricole și industriale românești

🗒️1873: Comerciantul de țesături Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa-numiții blugi

🗒️1875: A fost semnată, la Paris, „Convenția Metrului”, tratat prin care s-a promovat Sistemul Internațional de Unități de Măsură (România va adera la 10/22 martie 1883)

🗒️1902: Cuba își câștigă independența față de Statele Unite. Tomás Estrada Palma devine primul președinte al țării

🗒️1940: Primii prizonieri sosesc în noul lagăr de concentrare la Auschwitz

🗒️1960: „La Dolce Vita” regizat de Federico Fellini primește Palme d’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Anita Ekberg este populară cu scena de film din Fântâna din Trevi

🗒️1983: Primele publicații ale descoperirii virusului HIV care provoacă SIDA apar în revista Science de către o echipă de oameni de știință francezi

🗒️1990: Primele alegeri libere în România de după cel de-Al Doilea Război Mondial, încheiate cu victoria FSN și alegerea lui Ion Iliescu în funcția de președinte

🗒️2006: Cannes: filmul lui Cristi Puiu „Moartea domnului Lăzărescu” a obținut premiul „Un Certain Regard”

