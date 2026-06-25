Evaluarea Națională 2026. Când vor fi afișate rezultatele inițiale și finale. Cum pot elevii să depună contestație

Evaluarea Națională 2026. În data de 22 iunie 2026, elevii de clasa a VIII-a au susținut proba scrisă la Limba și Literatura Română. Apoi, pe 24 iunie, a susținut proba la Matematică. Pe 26 iunie urmează proba la Limba Maternă în cazul elevilor care aparțin minorităților naționale. Iată mai jos, în articol, când vor fi afișate rezultatele inițiale și finale, dar și cum pot elevii să depună contestație.

Rezultatele inițiale la Evaluarea Națională 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. Candidații își vor putea consulta notele online, pe platforma Ministerului Educației, dar și la avizierele centrelor de examen. Rezultatele vor fi publicate anonim, pe baza codurilor individuale primite de candidați. Rezultatele finale, după analizarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie 2026, scrie Edupedu.ro.

Cum pot elevii să depună contestație

După afișarea rezultatelor, elevii pot depune contestații dacă sunt nemulțumiți de notele afișate pe 1 iulie. Ministerul Educației a stabilit un calendar clar pentru desfășurarea procesului, iar părinții și elevii sunt încurajați să verifice rapid rezultatele pentru a respecta termenele de contestare.

Cererile se depun pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, la centrul de examen. Accesul se va face pe baza versiunilor scanate ale lucrărilor, disponibile în platforma digitală a Ministerului Educației. Vizualizarea are loc în prezența unui cadru didactic, împreună cu elevul sau reprezentantul său legal / părinte. Vizualizarea lucrărilor continuă și în următoarele două zile, pe 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrării scrise la Evaluarea Națională 2026

Model de cerere pentru contestație la Evaluarea Națională 2026

Pregătirea pentru intrarea la liceu

Apoi, începând cu ziua de 9 iulie 2026, va fi oferită publicului ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. Din acel punct începe o nouă etapă pentru absolvenții clasei a VIII-a. În perioada 13-20 iulie 2026, elevii vor putea să completeze fișele de opțiuni pentru liceu. Completarea poate fi efectuată în format digital. Apoi, pe 22 iulie va avea loc o primă repartizare a candidaților, urmând ca în perioada 23-28 iulie să fie puse dosarele de înscriere la liceu. De menționat faptul că a doua repartizare va avea loc din 31 iulie.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ