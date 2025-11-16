Prima pagină » Educație » Ministrul Educației, altă declarație scandaloasă. După ce a încurajat profesorii să se toarne unii pe alții, Daniel David recomandă SESIZĂRILE anonime

16 nov. 2025, 19:32, Educație
Cazul copilului de 6 ani bătut şi umilit de colegi la un liceu din Cluj şi ajuns la spital a ajuns în atenția ministrului Educaţiei. Daniel David a cerut o analiză rapidă privind modul în care conducerea liceului şi autorităţile educaţionale locale au gestionat situația. În acest context, ministrul a transmis public că încurajează toate sesizările anonime care pot ajuta la soluționarea cazului. Daniel David a lansat public mai multe declarații controversate, în ultimul timp.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat, duminică, o analiză privind modul în care conducerea Liceului ”Nocilae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de 6 ani ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a explicat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.

Daniel David încurajează sesizările anonime

Ministrul Daniel David reaminteşte instrumentele puse la dispoziţie de minister, tematicile antiviolenţă solicitate pentru Programul „Săptămâna altfel”, introducerea „butonului roşu” şi a sesizărilor anonime. Ministrul își reafirmă deschiderea pentru îmbunătăţirea acestora în funcţie de reacțiile primite din sistem şi din societate, se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit lui Daniel David, ministerul pe care îl conduce a creat „contextul legal pentru a preveni şi pe cât posibil elimina orice formă de violenţă sau comportament disfuncţional” în şcoală.

„Instrumente complementar-corective recente sunt «butonul roşu» şi admiterea sesizărilor anonime şi vă încurajez să implementaţi acest cadru în fiecare şcoală, astfel încât fiecare actor al educaţiei să se simtă protejat şi să vină cu încredere şi plăcere în mediul educaţional”, afirma Daniel David.

Ministrul preciza că ministerul pe care îl conduce monitorizează „atent” astfel de fenomene.

Conducerea școlii a încercat să mușamalizeze cazul

Presa locală a relatat că un copil de 6 ani, din clasa zero, de la Liceul clujean „Nicolae Bălcescu”, a ajuns la spital după ce mai mulţi colegi i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. Incidentul a avut loc la o zi după ce acelaşi băiat a fost dezbrăcat, bătut şi umilit în curtea şcolii.

Potrivit Ziardecluj, iniţial, conducerea şcolii nu a făcut public cazul, încercând să-l muşamalizeze pentru a nu afecta imaginea liceului, însă după ce informaţia a apărut în presă, IPJ Cluj a transmis că s-a sesizat din oficiu şi că se fac cercetări pentru lovire şi alte violenţe.

Sursa citată a mai transmis că se fac cercetări pentru lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs evenimentele şi luarea tututror măsurilor legale ce se impun.

