Prima pagină » Actualitate » SCANDALOS: Ministrul Educației îi încurajează pe profesori să se toarne unii pe alții. Face apel chiar și la elevi și părinți să-i monitorizeze pe profesori: „Trebuie sancționați / Pot fi scoși din sistem”

SCANDALOS: Ministrul Educației îi încurajează pe profesori să se toarne unii pe alții. Face apel chiar și la elevi și părinți să-i monitorizeze pe profesori: „Trebuie sancționați / Pot fi scoși din sistem”

Bianca Dogaru
14 nov. 2025, 11:39, Actualitate
SCANDALOS: Ministrul Educației îi încurajează pe profesori să se toarne unii pe alții. Face apel chiar și la elevi și părinți să-i monitorizeze pe profesori: „Trebuie sancționați / Pot fi scoși din sistem”

Ministrul Educației, Daniel David, avertizează că profesorii care vorbesc la ore despre teorii ale conspirației sau transmit elevilor informații false pot ajunge să fie sancționați și chiar eliminați din sistem.

Daniel David, ministrul Educatiei – EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Ministrul spune că profesorii trebuie să-și asume o responsabilitate comună pentru calitatea educației și pentru imaginea școlii. În opinia sa, părinții, elevii și chiar colegii din cancelarie trebuie să anunțe școala sau inspectoratul atunci când observă astfel de derapaje.

„Trebuie să devină o problemă care ne duce în zona de sancțiuni disciplinare, pentru că toți ceilalți profesori trebuie să înțeleagă: dacă ai un astfel de coleg, îți strică și ție imaginea. Strică nu doar imaginea lui, îți strică și imaginea ta”, a spus Daniel David.

David a vorbit și despre lipsa încrederii în știință în rândul multor oameni. În opinia sa, analfabetismul funcțional îi împiedică pe elevi să înțeleagă lumea reală, ceea ce îi face vulnerabili la teorii conspirative.

„Analfabetismul funcțional înseamnă că, de exemplu, tu nu înțelegi cum funcționează lumea fizică, nu înțelegi cum funcționează chimia în lumea de zi cu zi, nu înțelegi biologia. Ajungi să crezi că constelațiile îți influențează destinul. Toate astea sunt conspiraționiste”.

Ministrul spune că problema apare pentru că școala nu pune suficient accent pe formarea competențelor reale ale elevilor.

„Prin acest analfabetism funcțional, prin faptul că noi n-am mai transferat în actul educațional competențe. Actul educațional ar trebui să fie centrat pe elev, iar în această centrare pe elev elementul fundamental este formarea de competențe”, a declarat el.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor DAN că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei”
12:30
Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor DAN că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei”
SPORT Olăroiu, lovit de blestemul VAR: golul victoriei i-a fost anulat în ultimul minut. Ce șanse mai are să se califice la Cupa Mondială
12:29
Olăroiu, lovit de blestemul VAR: golul victoriei i-a fost anulat în ultimul minut. Ce șanse mai are să se califice la Cupa Mondială
CONTROVERSĂ Patrick André de Hillerin: „Cu Moșteanu și cu Țoiu este mai haios războiul”
12:25
Patrick André de Hillerin: „Cu Moșteanu și cu Țoiu este mai haios războiul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație”
12:00
Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație”
AUTO La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum
10:56
La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum
INFRASTRUCTURĂ PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
10:35
PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
Mediafax
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
Digi24
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Alertă pentru părinți: Jucării AI scăpate complet de sub control – le explică copiilor unde sunt cuțitele din casă și cum să aprindă chibrituri
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat de ce pacienții cu Alzheimer își uită familia și prietenii
FLASH NEWS Economia gâfâie. Creșterile de altă dată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025
12:32
Economia gâfâie. Creșterile de altă dată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025
EXTERNE Vicepreședintele JD Vance lasă de înțeles că este interesat de o candidatură la Președinția SUA în 2028
12:31
Vicepreședintele JD Vance lasă de înțeles că este interesat de o candidatură la Președinția SUA în 2028
NEWS ALERT Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed
12:23
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe Nicușor Dan cum reușește să vorbească cu mâinile”
11:30
Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe Nicușor Dan cum reușește să vorbească cu mâinile”
VIDEO Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei
11:21
Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei
EXTERNE Comisia Europeană deschide un nou dosar împotriva Google. Acuzații de abuz în rezultatele căutărilor de știri
11:09
Comisia Europeană deschide un nou dosar împotriva Google. Acuzații de abuz în rezultatele căutărilor de știri