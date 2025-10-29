Prima pagină » Știri politice » Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, cerându-i să nu închidă școlile cu predare în limba română

Olga Borșcevschi
29 oct. 2025, 14:47
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a trimis o scrisoare omologului ucrainean, Oksen Lisovîi, în care „vorbește” despre importanţa luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor care aparțin minorităţii române în educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.

Mesajul ministrului Daniel David este adresat omologului său ucrainean, Oksen Lisovîi.

„Ministrul Educației și Cercetării din România, prof. univ. dr. psih. Daniel David, își exprimă preocuparea față de recentele informații publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educațională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învățământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuți.

În acest context, pentru a avea acces direct la informațiile corecte și pentru a înțelege contextul reformei, ministrul Daniel David a adresat o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanței luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanții minorității românești, precum și asupra necesității respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina”, arată un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării trimis miercuri.

Ministrul Educației din Ucraina, Oksen Lisovîi. Foto: Facebook

Ministerul precizează că a propus organizarea unor consultări între cele două instituții, „afirmându-și disponibilitatea de a prezenta experiența și practica României în ceea ce privește învățământul în limba minorităților naționale, practică larg apreciată în plan internațional”.

Potrivit comunicatului, Ministerul Educației și Cercetării din România înțelege dificultățile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora dinamic în modernitate, dar este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau național să nu afecteze exercițiul dreptului la educație al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autoritățile ucrainene. Experiența Ministerului Educației și Cercetării arată că doar soluțiile bazate pe dialog, consultare publică și respect față de nevoile fiecărei comunități determină succesul oricărui proces de reformă educațională”, a declarat Daniel David, citat în comunicat.

