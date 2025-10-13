Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Educației. Daniel David este acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii. Studenții protestează încă din prima zi a anului universitar, însă revendicările lor au debutat încă din timpul verii.

Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei vizite a ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, la Cluj-Napoca, relatează mai multor publicații locale.

Daniel David a indignat studenții clujeni cu decizia de a muta unele cursuri UBB în afara orașului

Protestul este legat de mutarea în afara orașului a unor cursuri ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, renumită instituție universitară condusă de Daniel David până la preluarea portofoliului ministerial.

„Hai afară, fuga e ușoară!” și „Daniel, șef de institut, ne trimite la păscut! – iată câteva dintre scandările studenților, care l-au așteptat pe Daniel David la protest, pentru a purta discuții. Însă, acesta a refuzat să mai iasă invocând ca pretext faptul că ploua în metropola clujeană.

Studenții din Cluj sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate luate de ministrul originar din orașul lor