13 oct. 2025, 17:16, Educație
Foto: Captura Cluj24.ro

Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Educației. Daniel David este acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii. Studenții protestează încă din prima zi a anului universitar, însă revendicările lor au debutat încă din timpul verii. 

Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei vizite a ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, la Cluj-Napoca, relatează mai multor publicații locale.

Daniel David a indignat studenții clujeni cu decizia de a muta unele cursuri UBB în afara orașului

Protestul este legat de mutarea în afara orașului a unor cursuri ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, renumită instituție universitară condusă de Daniel David până la preluarea portofoliului ministerial.

FOTO – Mediafax Foto/Alexandru Dobre

„Hai afară, fuga e ușoară!” și „Daniel, șef de institut, ne trimite la păscut! – iată câteva dintre scandările studenților, care l-au așteptat pe Daniel David la protest, pentru a purta discuții. Însă, acesta a refuzat să mai iasă invocând ca pretext faptul că ploua în metropola clujeană.

Studenții din Cluj sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate luate de ministrul originar din orașul lor

Protestul din fața universității se înscrie într-un șir de proteste desfășurate pe parcursul ultimelor zile. Înaintea demonstrației ce îl viza pe ministrul David, un număr record de studenți a participat la un protest în care au avut discuții în stradă cu decanul facultății vizate. În cadrul acelor discuții, studenților li s-au promis eforturi pentru a li se oferi condiții de studiu în noua locație din afara orașului. Însă, studenții au cerut „întâi condiții, după aceea mutare”.

Potrivit Cluj24.ro, protestul de sâmbătă nu a atras exclusiv studenți de la Facultatea de Matematică și Informatică, ci și alți studenți nemulțumiți de măsurile de austeritate luate de ministrul originar din Cluj. Concret, studenții de la Matematică – UBB sunt nemulțumiți de faptul că universitatea le-a mutat o serie de cursuri într-un sediu nou din afara orașului. Este un loc unde se ajunge cu dificultate, studenții acuzând faptul că nu există condiții adecvate. De precizat că protestele față de această mutare criticată au debutat încă din primele zile ale noului an universitar.

