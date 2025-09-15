Senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David.

UPDATE: Senatul respinge moțiunea simplă

Senatul respinge cu 40 de voturi „pentru”, 82 „împotrivă” și o abținere, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

UPDATE Bolojan îi ia apărarea lui David, din respect

Reprezentanții PSD nu vorbesc în plenul Senatului. Îi ia apărarea, în schimb, Ilie Bolojan, premierul, din partea grupului PNL.

Am considerat că este un lucru de respect față de David și față de adevăr, pentru că deciziile nu țin de deciziile Ministerului ci de coaliție, spune Bolojan.

„Aș vrea să vă aduceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român este de 30 miliarde euro. Nu mai puteam continua așa, intram în fundătură. Trebuie să creștem venituri, ceea ce am făcut, și să scădem cheltuieli, ceea ce vom face”, afirmă premierul.

UPDATE David și „pactul pragmatic” pe Educație

David lansează ideea unui pact național pentru un „deceniu al educației și cercetării”.

„Vă propun ceva foarte pragmatic. Un pact pentru un deceniu al educației și cercetării, care să aibă trei puncte simple”, spune el.

Ministrul propune trei direcții clare: alocarea bugetului anual să nu fie niciodată mai mică decât cel precedent, menținerea educației și cercetării împreună pe durata unui deceniu și respectarea standardelor Uniunii Europene și OECD în privința marilor reforme.

UPDATE: 91,6% dintre profesorii titulari și-au mărit norma în aceeași școală

Ministrul spune că „91,6% dintre titularii și-au mărit norma în aceleași unități școlare”.

„N-au trebuit să meargă în șase, șapte sau opt. Mai mult, în cazul celorlalți, 1,4%, aveam o reglementare prin ordin de ministru în care, dacă norma este deja fragmentată cu trei sau mai multe unități școlare, nu o fragmentezi”, spune David în plenul Senatului.

UPDATE: David apără creșterea normei didactice

Ministrul Educației, Daniel David, susține că măsura creșterii normei didactice a fost impusă de constrângerile bugetare și că a adus beneficii sistemului educațional.

„Dacă erau condiții de normalitate și începeam reformele QX, aș fi început cu această reformă, vă spun direct și am spus public. Nu reprezentase pentru mine o prioritate. În condiții de criză fiscal-bugetare, creșterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate. Nimeni nu și-a dorit-o, fiindcă niciun ministru nu vrea să se contreze cu oamenii din sistem”, a declarat David în ședința Senatului.

Ministrul prezintă date comparative din țări europene pentru a justifica măsura:

„Franța, 22 ore. Spania, 21. Irlanda, 22. Da, există și acele exemple pe care le-ați dat. Turcia, Bulgaria, Polonia, cu număr de sub 18 ore. Le avem și Ungaria, cu 26. N-am ieșit din niște repere ale OECD și ale Uniunii Europene”.

UPDATE. „Nivelul de analfabetism funcţional rămâne îngrijorător de ridicat”

AUR îi mai reproșează lui Daniel David că, sub conducerea sa, „România înregistrează cifre alarmante”.

„Rata finală de promovare la Bacalaureatul de toamnă 2025: doar 31,9% – cea mai mică din 2019 încoace. Cel mai mic număr de înscrişi la Bacalaureatul de toamnă dîn ultimii 21 de anl.

Nivelul de analfabetism funcţional rămâne îngrijorător de ridicat, iar inechităţile dintre mediul urban şi rural se adâncesc, în ciuda retoricîî refomatoare”, se arată în textul moțiunii.

UPDATE. „Studenții, tratați ca o «povară bugetară»”

AUR îl mai acuză pe ministrul Educației că a arătat „un dispreț profund față de studenți, tratându-i ca pe o «povară bugetară»”.

„Măsurile de austeritate au condus la reducerea fondului de burse cu peste 52%, lăsând peste 44.000 de studenţi fară acest sprijin vital.

Economia realizată prin tăierea burselor este simbolică (doar 0,2% dîn deficit), dar impactul social este uriaş, împiedicând accesul la educaţie al tinerilor din familii sărace”, a mai spus Cristina Dumitrescu.

UPDATE. Ilie Bolojan a venit la dezbaterea moțiunii

În urmă cu puțin timp și-a făcut apariția în sală și premierul Ilie Bolojan. Acesta a dat mâna cu mai mulți senatori, iar mai apoi s-a așezat într-o bancă din primul rând.

UPDATE. AUR: „Daniel David a ales drumul minciunii”

Moțiunea este citită de senatoarea AUR Cristina Dumitrescu. Inițiatorii moțiunii îl acuză pe Daniel David că „a ales drumul minciunii”.

„În ultimele luni, am asistat la un adevărat spectacol al promisiunilor false, al datelor falsificate, al deciziilor arbitrare şi al distrugerii progresive a ceea ce mai funcţionează în şcoala românească.

O societate sănătoasă se construieşte pe încredere. Un ministru al Educaţiei, în mod special, trebuie să fie un model de integritate. Or, domnul Daniel David a ales drumul minciunii”, a spus Cristina Dumitrescu.

UPDATE. Moment de reculegere pentru Charlie Kirk

La solicitarea senatorului AUR Ștefan Geamănu, senatorii au ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, înainte de dezbaterea moțiunii.

UPDATE. Daniel David: „Este și un test pentru coaliție”

Daniel David a ajuns în plenul Senatului. Înainte de intrarea în sală a declarat că moțiunea simplă împotriva sa este „un act democratic”.

„Este și un test pentru coaliție și pentru programul de guvernare”, a adăugat acesta.

Știrea inițială

Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece.

„Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar sau vreau să punctez două lucruri. Unu, aceste măsuri au fost măsuri ale coaliţiei. Au fost asumate într-un program de guvernare. Eu, dacă eram ministru, sigur, în condiţii de normalitate, dar nici în condiţii de criză, nu ştiu dacă neapărat mergeam exact pe aceste măsuri.

Deci, altfel spus, în condiţiile în care aceste măsuri au venit într-un program de guvernare şi cei care reprezintă acel program de guvernare nu le mai susţin, eu nu am de ce să le susţin şi cred că, repet, în acest moment sunt liniştit. Am făcut ce trebuie pentru ţară, cu pulverizarea sau cu atacul pe care l-am primit la imagine, la ce am construit eu profesional, pentru că salariile şi bursele sunt acoperite”, a spus Daniel David.

Ministrul Educației a mai adăugat că dacă moțiunea va trece, „eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susţine un program al unei coaliţii, care văd că – sau care s-ar putea – să nu şi-l mai asume”.

Ce îi reproșează inițiatorii moțiunii lui Daniel David

Moțiunea depusă de AUR este intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj” și a fost semnată de 38 de parlamentari de la AUR, POT, PACE și cei neafiliați.

Printre altele, semnatarii îl acuză pe Daniel David că a mințit.

„La 5 iunie 2025, într-un interviu la Metropola TV, ministrul a catalogat drept «zvonuri» şi «maiiipulări politice» toate discuţiile privind concedierile, majorarea nomei didactice sau reducerea burselor.

(…) La doar o lună distanţă, însă, ministrul nu numai că a acceptat, dar a şi justificat public măsurile din Legea 141/2025 (Legea Bolojan), spunând că educaţia este un «contribuabil mare la deficit» şi legitimând tăierile. Nu ar fi trebuit să pronunţe, corect, «contributor»?”, se arată în textul moțiunii.

„Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei”

De asemenea, semnatarii susțin că măsurile adoptate de Guvern în domeniul educației reprezintă „cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani”. În textul moțiunii sunt criticate, printre altele, creșterea normei didactice, „comasarea haotică a școlilor” și bugetul alocat Educației.

„Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice.

Proiectele ministerului – inclusiv cele din programul «România Educată», deja ridiculizat în societate – au fost implementate fără o etapă reală de consultare cu specialiştii din domeniu, fără o viziune clară asupra nevoilor din teritoriu şi, mai ales, fără o coerenţă între etapele de aplicare”, se mai arată în textul moțiunii.

Textul complet al moțiunii poate fi citit AICI.

