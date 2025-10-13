Prima pagină » Știri externe » Revoluția Generației Z continuă în Madagascar. Președintele acuză militarii că organizează o lovitură de stat

13 oct. 2025, 15:21, Știri externe
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, se va adresa națiunii luni, a anunțat biroul său, după ce liderul a pierdut sprijinul unei unități cheie a Armatei, aceasta alăturându-se miilor de tineri care au protestat împotriva corupției și sărăciei din țară și i-au cerut demisia.

Demonstrațiile din fosta colonie franceză au izbucnit pe 25 septembrie din cauza lipsei de apă și energie electrică, dar au escaladat rapid într-o revoltă din cauza unor nemulțumiri mai ample, inclusiv proasta guvernare și lipsa serviciilor de bază, amintește Reuters.

Președintele a avertizat cu privire la o posibilă lovitură de stat în Madagascar

Președinția a transmis că în națiunea africană are loc o încercare de a prelua puterea prin forță, în contextul în care tot mai mulți soldați s-au alăturat unei mișcări de protest conduse de tineri, care zguduie fosta colonie franceză de mai bine de două săptămâni. Trupele din unitatea de elită CAPSAT, care l-a ajutat pe președintele Andry Rajoelina să preia puterea printr-o lovitură de stat din 2009, i-au îndemnat sâmbătă pe colegi să nu respecte ordinele și să sprijine protestele tinerilor.

Ofițerii CAPSAT au declarat duminică că dețin comanda operațiunilor de securitate ale țării și că vor coordona toate ramurile Armatei de la baza lor de la periferia capitalei, Antananarivo. Aceștia au spus că l-au numit pe generalul Demosthene Pikulas în funcția de șef al Armatei.

O unitate a Jandarmeriei, care până acum controlase protestele împreună cu poliția, a rupt, de asemenea, rândurile cu Guvernul, duminică, notează sursa citată.

„Orice utilizare a forței și orice comportament necorespunzător față de concetățenii noștri sunt interzise, ​​deoarece Jandarmeria este o forță menită să protejeze oamenii și nu să apere interesele câtorva indivizi”, au declarat Forțele de Intervenție ale Jandarmeriei Naționale într-un comunicat difuzat pe Real TV.

Protestatarii Gen Z din Madagascar nu renunță

Tinerii din Madagascar, care au protestat în ultima perioadă față de condițiile de trai din țară, au reușit, zilele trecute, să obțină demiterea Guvernului, dar nu se declară mulțumiți doar cu atât.

Într-o serie de proteste asemănătoare celor din Nepal, tinerii din Madagascar au cerut demisia Guvernului, dar și a președintelui Andry Rajoelina. Acesta din urmă a anunțat demiterea Guvernului, dar tinerii, ieșiți în stradă pentru a protesta față de nivelul extrem de scăzut de trai, în contrast cu luxul afișat de elite, vor ca și șeful statului să plece din funcție, scrie The New York Times.

Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a anunțat că va dizolva Guvernul, în urma protestelor organizate de un număr mare de tineri din cauza întreruperilor repetate ale alimentării cu apă potabilă și energie electrică.

Oficialul a recunoscut că Executivul nu și-a îndeplinit sarcinile pentru a evita aceste întreruperi, motiv pentru care a luat această decizie.

Protestele au început inițial în capitala Antananarivo, dar s-au extins ulterior în opt orașe din țară.

Autoritățile au impus starea de asediu în Antananarivo după relatări despre violențe și jafuri, Poliția tragând gloanțe de cauciuc și folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile.

Sursa foto: Profimedia

