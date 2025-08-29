Ministrul Educației și-a angajat o consilieră care a fost fotomodel. Tânăra a fost prezentată drept „vocea studenților” la o dezbatere prezidențială

În timp ce 30.000 de profesorii și sindicaliști din învățământ se pregătesc să iasă în stradă, să facă grevă și să boicoteze începutul noului an școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor de austeritate, la cabinetul ministrului Educației,

Daniel David, sunt 20 de consilieri, dintre care patru sunt renumerați, iar restul sunt onorifici.

O consilieră a ministrului Daniel David a fost fotomodel

Printre aceștia este Isabel Diana Leucuța, care se ocupă de gestionarea platformelor de socializare ale Ministerului Educației. Potrivit Antena 3 CNN, tânăra este din Cluj Napoca și a profesat ca fotomodel. Ea a lucrat cu agenția de fotomodele MModels.

Potrivit CV-ului postat pe LinkedIn, Isabela Leucuța a absolivt Facultatea de Științe Politice și Administrative și are un master la Universitatea Babes-Bolyai în media digitală și studierea jocurilor video. Ea l-a însoţit pe ministrul Educaţiei în Chicago, Ilinois, la o întâlnire cu mediul universitar de acolo. De asemenea, a practicat voluntariat la festivalul Untold, la Jazz in the Park, dar și la Transilvania International Film Festival (TIFF), citează Observator News (Antena 1).

„Vocea studenților” la o dezbatere electorală

Isabel Diana Leucuța a fost prezentată și la o dezbatere electorală din perioada alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Ea s-a prezentat drept studentă. Însă, Public Record scrie că a venit într-o calitate dublă în acel moment: pe lângă calitatea de masterandă la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, ea era și angajată a instituției, în zona de comunicare.

Când Daniel David a ajuns ministru al Educației și și-a suspendat mandatul de rector, Leucuța a fost angajată la minister în echipa sa.

„Profesorii de la UBB nu au dorit să vină aici doar singuri, au dorit să implice comunitatea de studenți. Studenții care acum sunt la „Babeș-Bolyai”, fac parte deja din societatea noastră, au drept de vot — nu doar că au drept de vot, o parte dintre ei sunt cei care mâine, poimâine, vor conduce această țară! Așadar, avem și un student alături de noi — o tânără studentă — Isabel Diana Leucuța! […]>>spune prezentatorul. Flancată de două dintre cele mai importante figuri ale universității: rectorul Daniel David și președintele Senatului UBB, Florin Streteanu, Leucuța salută publicul. Mai târziu, îi pune o întrebare candidatului Mircea Geoană.

Doar că la acel moment „tânăra studentă” era masterandă și angajată a Departamentului de Comunicare al UBB, unde se ocupa de conturile de social media. L-a urmat apoi pe Daniel David la Ministerul Educației, unde este și astăzi consilier în cabinetul ministrului.

Și, potrivit liderilor organizațiilor studențești din Cluj, Isabel Diana Leucuța nu a fost niciodată în vreo funcție de reprezentare a comunității de studenți de la UBB Cluj. Singura întrebare de la o studentă angajată de UBB„Suntem asaltați și de problemele costurilor vieții de zi cu zi, chiriile, prețul mâncării și toate astea,” spune, în fața camerelor de filmat, Isabel Diana Leucuța.

Ulterior, l-a întrebat pe Mircea Geoană ce ar face, în calitate de președinte, în contextul în care România are cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană.A fost singura studentă care a adresat o întrebare candidaților în cadrul dezbaterii prezidențiale”, a scris Public Records.

