Prima pagină » Educație » O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp

O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 17:26, Educație
O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp

O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli din Focșani. Mai multe imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp și au declanșat verificări din partea conducerii.

Elevii de la Colegiul Național Pedagogic din Focșani au trimis pe un grup de WhatsApp poze generate cu AI, în care o maimuță „se plimba” prin școală sau mai mulți șerpi pe coridorul unității de învățământ.

Conducerea școlii s-a mobilizat să caute animalele. După verificări, s-a descoperit că nu exista nicio maimuţă rătăcită prin clădire, ci doar o glumă a copiilor.

Farsa ar fi fost pusă la cale de mai mulți elevi din clasa a 11-a. Acum, acestora le este teamă că vor fi pedepsiţi cu scăderea notei la purtare.

Gluma este un trend de pe internet

„Este un trend pe internet, am spus să facem şi noi aşa dirigintei, în stil de glumă. Diriginta chiar a crezut. Singura ei problemă a fost să ducem maimuţica acasă”, spune un elev

„Colegii mei sunt implicaţi în pedagogie digitală, fac cursuri. Poate în primă fază eşti puţin surprins. După aceea, toată lumea şi-a dat seama că este inteligenţă artificială”, a spus Natașa Simion, directorul Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului

Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării

Citește și

EXCLUSIV România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026
06:00, 21 Oct 2025
România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026
EDUCAȚIE În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
16:45, 17 Oct 2025
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
POVESTE EXCLUSIVĂ Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
14:59, 15 Oct 2025
Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
EDUCAȚIE Ministrul Educației, pus la colț de studenți. David dă vina pe PLOAIE pentru refuzul de a discuta cu protestatarii. „Hai afară, fuga e ușoară!”
17:16, 13 Oct 2025
Ministrul Educației, pus la colț de studenți. David dă vina pe PLOAIE pentru refuzul de a discuta cu protestatarii. „Hai afară, fuga e ușoară!”
VIDEO Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră”
18:33, 11 Oct 2025
Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră”
EDUCAȚIE O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice
20:49, 09 Oct 2025
O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă a teatrului românesc. Marele actor și regizor nu va fi uitat niciodată
Evz.ro
Rețeta de varză murată a la Anna Lesko. Saramura este cheia
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Ce ar putea fi un obiect misterios observat recent de Telescopul Webb?