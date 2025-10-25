O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli. Imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp

O farsă bine pusă la punct a speriat profesorii unei școli din Focșani. Mai multe imagini cu maimuțe generate de AI au fost distribuite pe un grup de WhatsApp și au declanșat verificări din partea conducerii.

Elevii de la Colegiul Național Pedagogic din Focșani au trimis pe un grup de WhatsApp poze generate cu AI, în care o maimuță „se plimba” prin școală sau mai mulți șerpi pe coridorul unității de învățământ.

Conducerea școlii s-a mobilizat să caute animalele. După verificări, s-a descoperit că nu exista nicio maimuţă rătăcită prin clădire, ci doar o glumă a copiilor.

Farsa ar fi fost pusă la cale de mai mulți elevi din clasa a 11-a. Acum, acestora le este teamă că vor fi pedepsiţi cu scăderea notei la purtare.

Gluma este un trend de pe internet

„Este un trend pe internet, am spus să facem şi noi aşa dirigintei, în stil de glumă. Diriginta chiar a crezut. Singura ei problemă a fost să ducem maimuţica acasă”, spune un elev

„Colegii mei sunt implicaţi în pedagogie digitală, fac cursuri. Poate în primă fază eşti puţin surprins. După aceea, toată lumea şi-a dat seama că este inteligenţă artificială”, a spus Natașa Simion, directorul Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului

Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării