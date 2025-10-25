Prima pagină » Economie » Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului

25 oct. 2025, 05:00, Economie
Austeritatea pune industria României pe butuci. Țara noastră traversează o perioadă critică din punct de vedere economic, caracterizată de măsuri fiscale extreme, inflație ridicată și un context global tot mai incert. Au fost concedieri masive în urma închiderii unor unități de producție, care au un impact major asupra economiei, inclusiv asupra PIB-ului. În egală măsură, impactul social al concedierilor este și va fi unul deosebit de dur. Rămâne de văzut dacă redresarea economică anunțată de Guvern va opri acest val de disponibilizări și închideri definitive.

La nivelul lunii iulie, rata șomajului ajunsese la 5,8%. Numărul șomerilor a crescut cu 2.400 în interval de un an, arată datele Institutului Național de Statistică.

Numărul șomerilor s-a dublat, în 2025, față de anul trecut

Primele 7 luni ale anului 2025 au adus o creștere alarmantă a concedierilor colective în România. Aproape 12.000 de salariați au fost anunțați că își pierd locul de muncă, potrivit datelor oficiale. Cifra este mai mult decât dublă față de aceeași perioadă a anului 2024, când erau afectați puțin peste 5.000 de angajați.

Sectoarele cel mai puternic afectate de criză și de pachetul de austeritate sunt și cele mai importante:

  • Industria auto 

Schaeffler AG, un alt gigant din industria auto, a anunțat închiderea unor unități din Austria și Marea Britanie, relocând o parte din producție în România și Slovacia. Totuși, ca urmare a acestui proces, 180 de angajați ai unei fabrici din Sibiu au fost deja concediați la sfârșitul anului 2024.

  • Energie – extracția petrolului și a gazelor naturale, cu pierderi masive în Timiș. Luna aceasta, s-a închis definitiv termocentrala de la Ișalnița, sute de angajați fiind disponibilizați.
  • Producția de echipamente electrice
  • Siderurgie – în septembrie s-a pus lacătul pe combinatul vechi de peste un secol Sidex Hunedoara. Aproape 500 de angajați au fost anunțați că vor rămâne fără locuri de muncă. Dintre cei afectați, 200 vor primi plăți compensatorii. Până acum 40 de persoane și-au depus cereri de plecare voluntară.
  • În aceeași lună s-a anunțat și concedierea celor peste 3.000 de angajați ai colosului Liberty Galați. Totuși, combinatul ar putea fi salvat in extremis de Dorinel Umbrărescu, regele asfaltului, care a anunțat că este interesat de preluarea obiectivului dacă statul îi cedează creanța. Află mai multe detalii despre colapsul siderurgiei din materialul exclusiv Gandul.

  • Minerit.

Damen Mangalia: Reducerea personalului cu 300 de angajați

Șantierul naval Damen Mangalia, unul dintre cei mai mari producători de nave din România, se află într-o perioadă de restructurare economică. Conducerea companiei a anunțat că a demarat concedierea a aproximativ 300 de angajați, reducând astfel numărul total de angajați la aproximativ 1.100.

Luna trecută, protestararii s-au strâns în număr mare în fața Ministerului Economiei, acolo unde i-au strigat ministrului Radu Miruță despre situația în care se află șantierul, aflat în insolvență.

FOTO: Facebook.com/DamenMangalia

Concedieri în lanț în industria alimentară, a confecțiilor și a mobilei

Industria auto din România este, de asemenea, afectată de criza economică globală. Forvia, unul dintre cei mai mari furnizori de componente auto, a anunțat o serie de concedieri colective în cadrul unităților sale din România. Compania are fabrici în orașe precum Tălmaciu, Craiova și Mioveni, și a lansat un plan de restructurare care se va derula până în 2027, cu scopul de a reduce semnificativ numărul de angajați. Conform surselor, aproximativ 2.000 de angajați au fost disponibilizați în perioada următoare.

Un alt sector impactat puternic este industria confecțiilor textile. În ianuarie 2025, în județul Olt, un alt important producător de confecții a anunțat disponibilizarea a 100 de angajați, iar renumita fabrică de șosete Cesarom din Sebeș, cu o vechime de peste un secol, a pus lacătul definitiv în luna mai, disponibilizând în jur de 100 de angajați.

Taparo, un important producător de mobilă, a intrat în insolvență, concediind 379 de angajați la fabrica sa din Maramureș. Aceasta reprezintă mai mult de 40% din numărul total de angajați ai companiei.

Lactalis, unul dintre cei mai mari producători de lactate din lume, a anunțat închiderea fabricii din Miercurea Ciuc, aproximativ 100 de angajați devenind șomeri. Decizia este surprinzătoare, Lactalis fiind un brand de succes pe piața locală, produsele sale emblematice, Zuzu și La Dorna, continuând să fie foarte populare. Compania a motivat că decizia face parte dintr-un plan global de eficientizare a activității multinaționalei.

Iar lista închiderii de fabrici din diferite domenii poate continua.

Analistul economic Adrian Negrescu: Adevăratul examen al Guvernului va fi în 2026

Consultat în exclusivitate de Gândul, analistul economic Adrian Negrescu (foto) a explicat de ce Guvernul are un termen limită până la care poate fi redresată criza ecnomică de proporții, oferind și câteva soluții. Mai exact, este vorba de a doua parte a anului 2026.

În acest moment, economia românească merge cu frâna de mână trasă. Companiile sunt afectate tot mai mult de cadrul fiscal, de costurile din ce în ce mai mari la utilități – în special la curentul electric – și de lipsa unor măsuri concrete menite să tempereze inflația, care este cea mai mare problemă în momentul de față pentru majoritatea companiilor românești. Multe dintre companii s-au adaptat acestor vremuri, anticipând aceste evoluții, și-au restructurat activitățile și în acest moment au renunțat la pedala de frână și au pus piciorul puternic pe accelerație. Sunt tot mai multe probleme în zona de logistică și depozitare, costurile sunt din ce în ce mai mari.

Soluțiile propuse de Adrian Negrescu

Cei care suferă acum sunt companiile care, în momentul de față, sunt blocate financiar, s-au expus prea mult din punct de vedere financiar în această perioadă, care nu și-au restructurat activitățile și nu au luat în calcul toate anticipațiile legate de evoluția cursului, de evoluția inflației sau provocările de ordin fiscal.  

Economia funcționează cu frâna de mână trasă în această perioadă, dar asta nu înseamnă că din a doua parte a anului viitor lucrurile nu vor reveni pe creștere DACĂ ȘI NUMAI DACĂ Guvernul va umbla la Codul fiscal și nu-l va lăsa bătut în cuie, dacă va elimina taxa pe stâlp și impozitul pe cifra de afaceri și dacă va lua măsuri pentru a reduce costul utilităților” , a explicat analistul.

