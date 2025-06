O femeie de 75 de ani a susținut pentru prima dată Bacalaureatul și a PROMOVAT examenul:”A fost un pic de stres, dar am reuşit”

O femeie de 75 ani, din localitatea Horia, a susţinut pentru prima dată Bacalaureatul și a promovat examenul.

Ioana Păduraru Rusu a declarat, pentru Agerpres, că a întrerupt studiile când era tânără, pentru a-şi creşte copiii.

După ce a avut grijă și de nepoţii săi, aceasta a hotărât să se înscrie la seral la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din localitate.

Femeia a obținut media 6,36 (Română – 5,15, Matematică – 5,95, Biologie – 8), scrie publicația locală Vestea.net.

„Mi-am ajutat copiii, nepoţii, fraţii, m-am sacrificat pentru ei, dar nu îmi pare rău. Însă nu m-am lăsat şi am hotărât să fac liceul şi să susţin Bacalaureatul, şi am promovat. A fost un pic de stres, dar am reuşit”, a povestit Ioana Păduraru Rusu.