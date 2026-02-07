Prima pagină » Știri externe » Macron anunță investiții masive în AI printr-un atac subtil la Trump: AI este făcut să educe, să construiască, nu să jignească

07 feb. 2026, 18:44, Știri externe
Sâmbătă, 7 februarie, Emmanuel Macron a anunțat printr-o postarepe X că Franța va face investiții masive în domeniul inteligenței artificiale. La finalul postării, l-a dojenit pe Donald Trump pentru „insulta” adusă soților Obama. 

„Clovnii ăștia vor să facă din Franța un lider în AI cu doar 30 de milioane de euro”, a scris Dr. Eli David pe X într-o postare critică la adresa lui Macron după ce i-a citat declarația de pe 6 februarie.

În postarea de pe 6 februarie, președintele francez a spus:

„În Franța, noi credem în știință. De aceea, pe 5 mai, am emis un apel clar și deschis către lume: pentru știință, alegem Franța. Sunt foarte mândru să văd că apelul a rezonat puternic. În jur de 40 de cercetători de top au ales Franța. Prin programul „Franța în 2030”, am investit 30 de milioane de dolari în sănătate, acțiune climatică, inteligență artificială și științe fundamentale. 

Reacția lui Macron la critici și la insulta lui Trump la adresa lui Obama

Macron a ripostat dur la critica Dr. Eli David printr-o altă declarație pe X:

„Clovnii ăștia vor să facă din Franța un lider în AI cu doar 30 de milioane de euro” 

30 milioane de euro – doar pentru a atrage și a sprijini cei 40 de cercetători internaționali de top. Ei au ales Franța pentru valorile și dedicația sa pentru știință. Uneori este lent…

54 de miliarde de euro – ne-am mobilizat în prima parte a anului 2022 să construim programul „Franța în 2030”. O Franța care face progrese în sănătate, protecția mediului și în științe fundamentale prin a investi în mod îndrăzneț în inteligența artificială. 

Peste 100 de miliarde de euro – în investițiile private anunțate la Summitul AI de la Paris de către companiile franceze și internaționale care dezvoltă inteligența artificială în Franța. Doar asta e? 

În 2025, Franța a fost clasată ca prima dintre țările care atrag investiții străine pentru a construi centre de date. Mai multe miliarde au fost investite în regiunile  și în talentele noastre. 

Da, aici în Franța, noi credem în știință. Și AI este aici pentru a înălța, a construi și a duce lumea înainte, nu pentru a insulta”.

Macron a încheiat mesajul cu un emoticon ce ilustrează o maimuță care își pune mâinile la gură. Liderul francez a făcut referire la insulta viralizată a președintelui Trump la adresa fostului președinte Barack Obama și a fostei primei doamne Michelle Obama.

Trump, criticat pentru că folosește AI pentru distracție și insulte

Liderul de la Casa Albă a postat pe Truth Social un clip generat cu AI, în care apar doi cimpanzei cu chipurile soților Obama.

Criticat pentru rasism și instigare la ură de mulți internauți, dar și adulat de susținătorii săi, Trump a decis să șteargă imaginea, însă fără a-și cere scuze publice pentru insultarea predecesorului său prezidențial și a soției sale.

Trump a mai postat imagini generate cu AI în care apare ilustrat cu o coroană pe cap. Într-un clip, acesta aruncă cu fecale asupra manifestațiilor „No Kings” dintr-un avion de luptă.

În contextul tensiunilor dintre UE și SUA privind anexarea Groenlandei, președintele a postat o imagine generată de AI, în care acesta se plimbă în ținutul arctic alături de un pinguin imperial 

Președintele a fost criticat și ironizat de internauți pentru confuzie: pinguinii imperiali trăiesc în Antarctica, nu în Groenlanda.

Ce țări au primit cele mai mari investiții străine pentru CENTRELE de DATE

Într-o lume post-umană, în vastul anonimat  în care omul este produsul, iar robotul este adevăratul consumator,  Franța a primit investiții străine în valoare de aproape 70 miliarde de dolari în dezvoltarea CENTRELOR de DATE.

Pe locul doi se situează SUA, cu numai 29 de miliarde de dolari din investițiile străine, iar pe locul 3 se situează Coreea de Nord, care a primit 21 de miliarde de dolari.

Investitorii străini au mai investit în centre de date construite în Brazilia (10 miliarde), în Spania și Thailanda (9 miliarde),  India (7 miliarde), Italia (5 miliarde), în Malaysia și Norvegia (4 miliarde).

