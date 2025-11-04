O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici

Românii ar putea beneficia, începând cu anul 2026, de o nouă zi liberă legală, dedicată primei zile de școală. Inițiativa vine în sprijinul familiilor care, în prezent, sunt nevoite să își ia concediu sau învoire la de serviciu pentru a fi alături de cei mici în această zi plină de emoție.

Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală, începând din septembrie 2026, dacă o inițiativă legislativă recent depusă la Senat va fi adoptată. Proiectul vizează prima zi de școală, care ar putea deveni zi liberă pentru părinții care doresc să își însoțească copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Inițiativa aparține PSD, care susține că această măsură are o puternică valoare emoțională și socială, fiind menită să susțină echilibrul dintre viața profesională și cea de familie.

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, vă propun ca prima zi a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, să fie acordată, la cerere, ca zi liberă”, se arată în expunerea de motive, scrie BZI.ro.

Parlamentarul care a depus proiectul afirmă că această zi liberă va permite părinților să fie alături de copiii lor la unul dintre cele mai importante momente din viața școlară.

„Este un gest simplu, dar cu impact emoțional major”, se mai menționează în document.

Dacă proiectul va fi adoptat de Senat și Camera Deputaților, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial, părinții ar putea beneficia de această zi liberă începând cu anul școlar 2026-2027.