Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73

E scandal mare la liceul Lasker-Rosetti din Răducăneni, județul Iași, după ce o profesoară de biologie de 24 de ani, considerată una dintre cele mai bine pregătite din instituție, a fost descoperită de elevi pe un site de videochat. Cadrul didactic a demisionat imediat după ce „viața ei dublă” a fost dată în vileag.

Un scandal fără precedent a izbucnit la liceul teoretic Lasker-Rosetti din Răducăneni, județul Iași, după ce profilul unei profesoare de biologie a fost descoperit chiar de elevipe un site de videochat. Informația s-a răspândit rapid în rândul liceenilor, iar imaginile deocheate cu profesoara în ipostaze indecente au ajuns ulterior și pe rețelele de socializare.

Conducerea liceului a deschis imediat o anchetă internă pentru a verifica situația. Potrivit directorului instituției, profesoara și-a înaintat demisia chiar înainte de vacanță, fără să ofere explicații suplimentare.

„După vacanță, conducerea școlii va sta de vorbă cu elevii care au distribuit imaginile pentru a stabili modul în care acestea au fost obținute”, au declarat reprezentanții unității de învățământ, potrivit TVRinfo.

În urma incidentului, profesoara nu mai figurează în organigrama liceului, iar postul urmează să fie ocupat temporar de un alt cadru didactic.

Tânăra, în vârstă de 24 de ani, preda biologia de trei ani și era apreciată pentru rezultatele sale la clasă, având o notă de 9,73 la examenul de titularizare, rezultat care o situa printre cei mai bine notați candidați din județ.

Inspectoratul școlar urmează să stabilească dacă vor fi dispuse măsuri suplimentare. De asemenea, se analizează și posibilitatea sancționării elevilor care au distribuit imaginile compromițătoare.