Dan Dungaciu: „PSD a trebuit să ducă munca de lămurire la Bruxelles ca acest Guvern să pice prin moțiunea AUR-PSD”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum PSD a trebuit să ducă muncă de lămurire la Bruxelles ca acest Guvern să pice. Acesta a început prin a spune că electoratul uită că scorul din sondaje nu este cel din Parlament. Analistul susține că AUR a făcut un mic compromis care a fost jucat în favoarea partidului. Acesta susține că PSD-ul a fost cel care a trebuit să își ceară scuze în fața electoratului său. Sociologul afirmă și că cel mai probabil PSD se va întoarce în Coaliție după căderea lui Bolojan.
„Uneori, electoratul uită că tu în Parlament ai 20% și ei cred că ce ai 40% în sondaj este ce ai și la putere. Că se regăsește în Parlament în cei 20%. Nu e așa. Iar cu 20% noi am reușit prin acest, hai să zic așa, mic compromis de a face împreună moțiunea. Un compromis care politic a jucat de partea AUR. Nu noi a trebuit să ne cerem scuze. PSD-ul a trebuit să ducă munca de înălbire și de lămurire la Bruxelles. S-a decis pentru acest compromis. Guvernul va cădea aproape cu certitudine și lucrurile vor merge mai departe. Complicații, dacă stai strâmb și judeci drept, dacă te uiți la toate declarațiile care s-au făcut. Cotroceni, PNL – niciodată nu facem coaliție cu PSD și au făcut. USR – niciodată nu facem Coaliție cu PSD și au făcut-o. Cotroceni-ul nu dă mandat pentru AUR… Et cetera et cetera… În mod normal, o nouă coaliție n-ar mai trebui să se mai constituie. Nu trebuie să ne întoarcem la Brejnev-ismul, ca să zic așa, de altă dată. Deci mingea este, moral vorbind, mingea este la ei. Drama e la ei, să-și reconstruiască narațiunea, să scrâșnească, să mintă. Să se reinventeze, ca să zic așa, în așa fel încât ceea ce era imposibil de neimaginat, PNL se întoarce alături de PSD după ce PSD a făcut ce a făcut să se întâmple. Pentru că cel mai plauzibil scenariu, din punctul nostru de vedere, cel puțin, este ca Brejnev-ismul să revină la putere, adică lucrurile să revină. Nu se întâmplă nimic. Nu e nicio schimbare.”, a explicat sociologul.