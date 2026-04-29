Radu Miruță, interimar la Ministerul Transporturilor, cere demiterea directorului general al Metrorex

La mai puțin de o săptămână de la preluarea interimatului la Ministerul Transporturilor, Radu Miruță s-a pus pe concedieri, iar prima persoană pe listă este Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex.

Radu Miruță cere Consiliului de Administrație al Metrorex demiterea directorului general. Motivul? Potrivit Raportului Corpului de Control al ministrului Transporturilor, Mariana Miclăuș este direct răspunzătoare pentru mai multe nereguli descoperite la Metrorex.

„În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a crește prețul biletelor la metrou de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 de milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex.

Și am început această analiză plecând de la ideea că nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani care se cumulează la bugetul unei companii de stat”, a spus Miruță în cadrul conferinței de presă de miercuri.

„Și am căutat să văd dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă de 59 milioane de lei pe an. La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.

A durat 9 luni după această perioadă până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas.

Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet.

Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de Metro. Neînchiriere cu o analiză, adică închiriere care a fost făcută cu o analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simț, respectarea și înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”.

Sindicatul Metrorex folosește baza sportivă de la Ciurel fără să plătească

„Imaginați-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex, încasând bani din activitățile care se desfășoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta, și fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive.

A existat pe vremuri un contract între Metrorex și sindicat, care a permis sindicatului să închirieze pentru a-și face bani.

A expirat de mult acel contract, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe niște bunuri ale Metrorex.

Am găsit situația parcării de la Străulești, pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situația ca Metrorex să plătească 4 milioane de lei pe an”, a precizat Miruță.

„Am găsit triplarea salariilor angajaților Metrorex în ultimii 10 ani”

„Și am găsit situația în care această parcare (care marchează pierderi de 4 milioane de lei pe an) este administrată de soțul doamnei director general.

Am găsit indicatori financiari nerealizați, conform contractului de directorul general al Metrorex.

Am găsit triplarea salariilor angajaților Metrorex în ultimii 10 ani, în condițiile în care numărul salariaților care deservesc Metrorex este o dată și jumătate mai mare decât numărul salariaților care deservesc rețeaua de metrou, prin comparație, de la Viena, care este de două ori mai mare.

Din punctul meu de vedere, dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea prețului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion, astăzi e vremea să mai vină și norocul.

Și am aici Ordinul de Ministru care întrerupe, începând de poimâine, creșterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou pe care îl semnez și care va pleca la Monitorul Oficial.

Mai mult decât atât, dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul rețelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex, prin Adunarea Generală a acționarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari”, a menționat interimarul la Transporturi.

„În subteranul Bucureștiului se fac lucruri subterane”

„(Indicatori financiari n. red.) negociați cu ministerul, acceptați, dar nerealizați.

Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administrație al Metrorex, pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alții a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme.

Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica și a documenta, spre a fi întrerupt, modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plătește nimic.

Am demarat procedurile pentru închirerea spațiilor comerciale, respectând toate condițiile de bun-simț, și pentru o procedură competitivă pentru închirerea spațiilor de publicitate.

Este de-a dreptul absurd ca o țară întreagă să plătească subvenție pentru Metrorex (ceea ce este necesar să se întâmple), fără a demonstra că la Metrorex nu sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simț, ca să nu zic eficientă, a acestor bani.