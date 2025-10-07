Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Cum investim în Pilonul 4 și de ce amânarea ne costă pierderea dobânzii compuse?”

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă a vorbit despre Pilonul 4 personal, un fond de pensii care ne ajută să ne asigurăm un venit suplimentar la pensionare. Acesta explică cât de important este să începem să economisim devreme pentru a nu pierde dobânda compusă, care ne poate dubla economiile. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Să începi de luni, să începi de anul viitor, vine cu costul pierderii puterii dobânzii compuse. Dobânda compusă chiar e ceva grozav. Dacă stăm și ne gândim că, cu un randament de 10% anual, în 10 ani, chiar mai devreme, 9 ani și ceva, mi-aș dubla banii, sunt unii care zic: abia în 10 ani? Eu vreau mâine. Partea interesantă este că, în investiții, lucrurile nu funcționează așa pentru investitorul mediu. Există genii, există investitori foarte buni care pot să-și dubleze banii în 3, 4, 5 ani. Asta nu e o poveste pentru omul de rând. Noi aici discutăm despre niște soluții adaptabile oricui. Noi nu discutăm despre extreme, despre cineva care își dublează banii în 2, 3, 4 ani. Există astfel de oameni, dar sunt excepții. Sunt oameni extrem de bine pregătiți, emoțional și tehnic. Noi aici discutăm despre ceea ce ar putea face și cineva de 50 de ani, și cineva de 60 de ani, și cineva de 20 de ani. Și, după cum vedem, faptul că amâni 5 ani sau 10 ani scade semnificativ randamentul și suma acumulată până la vârsta pensionării. Antidotul este să începi de azi și să respecți niște principii. Să te plătești pe tine prima dată. Pune, prima dată, bani deoparte pentru pensie. Apoi, încetează să mai faci achiziții emoționale. Așteaptă întotdeauna măcar 24 de ore de la momentul în care ai vrut să faci o achiziție. Ai vrut un telefon. În 24 de ore îți dai seama dacă chiar ai nevoie de el sau e un moft, sau a fost ceva impulsiv. Apoi, planul 3 stabilește în ce să investești și am dat soluțiile mai devreme. Avem și aici câteva variante de ETF-uri globale. Am mai și spus MSCI World. Există piețe emergente, piețe dezvoltate, piețe de frontieră. Avem S&P 500, cele mai mari 500 de companii din Statele Unite. Și apoi, pune totul pe pilot automat. Dacă respecți regulile astea, this is it.”