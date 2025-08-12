Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă a explicat cum social media ne poate distorsiona percepția asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat succesul financiar. Expertul pune accentul pe iluziile care ne sunt vândute, de cele mai multe ori, de persoanele pe care le urmărim și care au ca scop principal crearea unei imagini diferite de realitate. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Alexandru Chirilă spune că social media a devenit un reper toxic pentru cei mai mulți dintre noi, deoarece ni se prezintă adesea o imagine falsă a succesului financiar. Presiunea de a afișa abundență financiară pe rețelele de socializare ne poate conduce chiar la dezechilibre financiare, nicidecum la siguranța financiară pe care ne-o dorim.

„Bunurile materiale chiar definesc succesul financiar?”

„Social media s-a transformat într-o zonă de reper după care ne ghidăm. Și care, din păcate, ne transformă în niște monștri din punct de vedere financiar. Am început să considerăm că a ne poza prin vacanțe, prin Bali, Maldive, prin cluburi scumpe, prin Mamaia, cu șampanie, reprezintă dovada supremă de avuție, succes. Și, de fapt, în realitate, foarte mulți dintre cei care se expun în modul ăsta, din păcate, nu duc atât de bine financiar. Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul. Trăim într-o perioadă în care ne întrebăm prea puțin ce e important pentru noi. Și căutăm validare foarte mult prin a ne face poze la ce mâncăm, a ne face poze cu încălțămintea, ceasurile și mașinile scumpe. Dar oare bunurile astea materiale cu adevărat definesc succesul financiar?”

„Putem cădea foarte ușor în plasa celor care se pozează în mașini scumpe și pretind că au descoperit rețete de îmbogățire peste noapte”

În acest mod, expertul evidențiază și riscul de a cădea în plasa „vânătorilor de ulei de șarpe” din mediul online, care promit metode de îmbogățire rapidă, promovate prin imagini cu mașini scumpe și un stil de viață opulent.