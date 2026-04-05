Actrița Diana Lupescu, despre viața fără maestrul Mircea Diaconu: „N-a vrut să mă lase singură”

Marea actriță Diana Lupescu (71 de ani) a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene". A vorbit, printre altele, despre viața fără maestrul Mircea Diaconu (n. 24 dec. 1949; d. 14 dec. 2024). Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 aprilie 2026.

Cu ochii înlăcrimați și sufletul deschis, actrița Diana Lupescu a vorbit despre viața fără maestrul Mircea Diaconu.

„Nu, n-aș putea să spun. Adică, noi am vorbit în fiecare zi și ne-am spus tot ce aveam pe suflet. Dacă nu eram împreună, vorbeam la telefon în fiecare zi. Eu zic că am comunicat total. Și dacă ar fi să-i spun ceva, îi spun că… dar știu că n-a vrut. Până în ultima clipă a sperat că o să fie bine. N-a vrut să mă lase singură”, a povestit actrița Diana Lupescu.

„Actorul este ca un pământ în care personajele pun semințe”

„E greu, e foarte greu. Dar asta cu recunoștința pentru fiecare zi este foarte bună. Realizezi, când începi să te gândești, pentru ce aș putea să îi mulțumesc lui Dumnezeu? E o listă foarte mare cu lucrurile pe care le primești și pentru care trebuie să fii recunoscător. Dacă ești nerecunoscător, în primul rând în sufletul tău se întâmplă, se rupe ceva. Pentru că n-ai mai avea pentru ce să aștepți ziua de mâine. E greu.

(…) Avea o vorbă pe care am pornit-o de când cu festivalul D’ale Bucureștilor, care a fost pentru noi un eveniment foarte important. Și era un vers de-al lui Ion Barbu: «Să fim precum ne-am împăca cu tot și toate». Asta este. Dar eu îmi dau seama că n-am vrut atâtea lucruri și am făcut ce voiam și am descoperit fericirea și bucuria în altele pe care nu mi le-am dorit, dar le-am primit. Actorul este ca un pământ în care personajele pun semințe. Și pământul le crește sau nu. Pământul face să rodească sau nu. Sau personajele pot să moară sau nu. Înainte de a ajunge niște personaje la sufletul spectatorului”, a continuat Diana Lupescu.

