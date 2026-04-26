Alina Feder la „Altceva cu Adrian Artene. Ritualul prin care se elimină blestemele și magia neagră

Alina Feder, invitată la emisiunea „Altceva cu Adrian Artene” oferă un răspuns magic la întrebarea cum pot fi vindecate furia, uneori răzbunarea, de cele mai multe ori invidia. Simplu și la îndemână. Să binecuvântăm „dușmanul” cu iubire necondiționată.

În cazul competiției, de orice fel, furia, uneori răzbunarea, de cele mai multe ori invidia, lucruri sunt provocări existențiale, afirmă Alina.

Iertarea este secretul

Aceste lucruri influențează procesul de manifestare și influențează și armonizarea relației cu acea persoană cu care eu am fost în conflict. Și atunci mă întorc și le eliberez. Și mă uit din nou să văd de ce păstrez eu invidia asta.

La ce-mi servește?

De ce păstrez comparația când prima dată în viața mea am fost comparată sau m-am comparat cu altcineva?

După ce le eliberez, revin din nou la iertare, până când simt că am iertat cu toată inima și că cele resentimente pe care le-am experimentat în raport cu persoana respectivă s-au dizolvat.

Următorul pas după iertare este să-l binecuvântăm cu iubire necondiționată, ne dă Alina soluția magică.