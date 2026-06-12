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Cum a reacționat Godină după reținerea lui Makaveli: „Patrioții adevărați își iubesc țara enorm”

Ruxandra Radulescu
Cum a reacționat Godină după reținerea lui Makaveli:
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Polițistul Marian Godină l-a criticat pe influencerul Makaveli, pe numele real Virgil Alexandru Zidaru, pus sub control judiciar, după și-a recunoscut vinovăția în dosarul de evaziune fiscală.

Marian Godină a făcut aluzie la afirmațiile cu tentă patriotică ale lui Makaveli și a precizat că un cetățean care își iubește țara își plătește și dările la stat.

„Patrioții adevărați își iubesc țara enorm, dar cumva nu își fac timp pentru patrie ca să își plătească taxele”, a menționat Godină pe Facebook.

„Măcar are timp să stea pe rețele ca să le spună românilor cât de rău e în România”

Afirmațiile lui Makaveli, când a fost adus, în cătușe, în fața Tribunalului București, au fost, de asemenea, comentate de Godină. Polițistul a subliniat că prejudiciul generat de influencer este de peste jumătate de miliard de lei, adică aproximativ 38.000 de euro.

„Întrebat de ce nu și-a declarat veniturile, patriotul a declarat că nu a avut timp.
Prejudiciul e de doar 574 de mii de lei”, a mai adăugat Godină.

„Măcar are timp să stea pe rețele ca să le spună românilor cât de rău e în România.
România, țara în care a făcut vreo 3 miloane de lei văitându-se cât de greu e”, a mai afirmat Godină despre Makaveli.

Makaveli: „Nu am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok”

Vineri, 12 iunie, Makaveli a fost adus în cătușe la Tribunalul București, după ce a petrecut noaptea în arest. Instanța a decis, ca măsură preventivă, în cazul influencerului, impunerea controlului judiciar. Makavaeli trebuie să poarte brățară de monitorizare și nu are voie să părăsească țara.

„Nu am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok. În momentul în care nu plătești cadourile de pe TikTok. Îmi asum. Prejudiciul este undeva la 38.000 de euro. Sunt singurul inculpat. „, a declarat Makaveli. „O să achit ce am de achitat”, a mai adăugat acesta.

Makaveli, săltat de polițiști și dus la audieri

Makaveli, pe numele real Virgil Alexandru Zidaru, a fost săltat joi 11 ianuarie de politiști și dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

În timpul interogatoriului lui Makaveli i s-ar fi făcut rău și a fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca.

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