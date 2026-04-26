Dincolo de reacțiile chimice există viață, confirmă Alina Feder. ”Orice soluție vine de la Dumnezeu”. Ea expune fără rezerve o experiență personală teribilă în podcastul Altceva cu Adrian Artene. Când toate soluțiile medicale păreau să fie ineficiente a intervenit…Cineva.

Alina Feder a urmat toate prescripțiile, care nu păreau să rezolve problemele teribile. Apoi s-a arătat o lumină.

Întâi am urmărit toate tratamentele medicale care mi-au fost date la vremea respectivă și în urma lor, după o perioadă de aproximativ trei luni, am observat că nu funcționează și că durerile erau în continuare prezente.

Într-o noapte a venit un gând

Și atunci, într-o noapte, că nu puteam dormi noaptea de dureri, a, a venit un gând. Un gând să vorbesc cu Dumnezeu. Eu, într-adevăr, de mică am fost învățată de bunica mea că există un Dumnezeu, cum zic oamenii de la țară, Dumnezeu, drăguțu’ și că orice soluție vine de la Dumnezeu. Doar că eu n-am mai ținut nici minte și nici n-am mai ascultat să zic acest sfat înțelept al bunicii mele. Dar într-o noapte, nemaigăsând soluții, nemaigăsind soluții, mi-a venit gândul. Dacă orice soluție vine de la Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu are o soluție și pentru mine. Și deși pare ciudat, am început să vorbesc cu Dumnezeu ca și când ar fi fost o persoană în fața mea, și am zis, Doamne, înțeleg că la momentul ăsta pastilele care le iau nu funcționează, dar rugămintea mea e să aduci în viața mea oameni care pot să pună umărul la intenția mea clară de vindecare, că eu vreau să mă vindec. Practic a fost și o discuție, dar și o rugăciune cu Dumnezeu și o conștientizare, mărturisește Alina.