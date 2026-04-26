Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului

Vremea face prăpăd în Moldova. În Vaslui, zona centrală, băncile și tomberoanele sunt smulse de vântul putrenic. De altfel, județul Vaslui se află sub un cod portocaliu de vânt, potrivit informațiilor ANM, până la ora 18:00.

„Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului Zone avertizate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea În intervalul menționat, în județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și în zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h”, arată ANM.

La Rond Vechi, în Iași, un acoperiș a fost pur și simplu luat de vânt. Vezi, mai sus, imaginile!

La fel, la Huși: aceeași situație: un acoperiș a căzut, din cauza rafalelor puternice. Mai multe mașini au fost avariate, iar pietonii au fost nevoiți să se adăpostească.

Vântul a făcut ravagii și la Vaslui, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de elemente de acoperiș smulse de rafalele puternice de vânt. Autoritățile intervin în forță în mai multe județe. Află AICI mai multe detalii!

De asemena, la ora 14:00 – Delgaz Grid ne-a informat că localitățile Pipirig, Stânca (Pipirig), Boboiesti (Pipirig), Pluton (Pipirig) Dolhești (Pipirig), Brusturi, Grosi (Brusturi), Draganesti, Râșca (Drăgănești), Târzia (Brusturi), Slobozia (Roznov), Roznov, Izvoare (Dumbrava Roșie), Cândești, Frunzeni (Costișa), Vădurele (Cândești), sunt afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrică. 7035 de consumatori nu sunt alimentați cu energie electrică. Se lucrează pentru remedierea situației, fiind afectate cinci linii de medie tensiune.

Vreme vântoasă și în București

Vântul a bătut astăzi și în Capitală, iar meteorologii au emis o atenționare specială. Până mâine, 27 aprilie, ora 9:00, vremea se menține vântoasă, cu viteze la rafală de 50…55 km/h. Cerul va fi mai mult senin, iar valorile diurne vor fi ușor mai mari decât cele normale datei. Noaptea, vântul va slăbi în intensitate urmând a sufla moderat. Temperatura maximă este de 24…25 de grade, iar cea minimă de 5…6 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

România, sub cod galben și portocaliu. Unde vor fi cele mai puternice intensificări ale vântului. ANM, noi informații pentru Gândul