Ieșirea PSD de la guvernare a provocat noi mutații în arhitectura puterii. Astfel, în urma retragerii miniștrilor Partidului Social Democrat de la guvernare, premierul Bolojan a preluat și interimatul la Ministerul Energiei. Deși premierul a anunțat cu surle și trâmbițe că va rezolva monopolul „noilor băieți deștepți”, care au dus la creșterea galopantă a prețului la electricitate, un expert în energie desființează inițiativa lui Bolojan.

Șeful Executivului a declarat că, în noua sa calitate de la conducerea Ministerului Energiei, principalul său efort va fi lupta cu băieții deștepți.

Bolojan susține că sectorul energetic e căpușat de „băieții deștepți”, iar investițiile sunt blocate

Ilie Bolojan a numit sectorul energetic ca un exemplu cheie unde, în loc să fie încurajate investițiile și creșterea producției, accesul la rețele a fost blocat artificial. Rezultatul este că facturile tuturor românilor au crescut alarmant.

Potrivit premierului, zeci de mii de megawați au fost rezervați doar „scriptic”, fără să existe proiecte reale în derulare. Astfel se împiedică intrarea pe piață a investitorilor serioși.

„Golăneala” de care vorbește Bolojan este știută inclusiv de ANRE

Expertul în energie Cosmin Păcuraru a oferit o analiză pentru Ziare.com, în care explică de ce contestă direcția indicată de premier. Astfel, specula invocată de premier este bineștiută, mai ales că în fruntea ANRE este un liberal. Păcuraru propune 3 măsuri concrete pe care acesta ar trebui să le implementeze pentru a combate cu adevărat specula din domeniu.

„Bolojan nu vorbește despre adevărații băieți deștepți. Băieții deștepți nu sunt cei care și-au luat niște ATR-uri, le-au vândut sau, cum e cazul celei mai mari părți, speră să le vândă. Bolojan se referă doar la cei care probabil au investit niște bani cu o mică corupție și și-au luat aceste hârtii de la Transelectrica, care reprezintă peste 11.000 MW capacități de producție, în condițiile în care întreaga țară consumă într-o zi de iarnă în jur de 9.000 MW. Asta, într-adevăr, este o golăneală, dar de golăneala asta știa și ANRE-ul, instituție condusă de un liberal al domnului Bolojan, pe numele lui George Niculescu”, a explicat Cosmin Păcuraru pentru sursa citată.

Cele 3 măsuri cheie propuse de expert

Potrivit expertului, dacă premierul dorește cu adevărat să elimine câștigurile speculative din sectorul energetic, ar trebui să își asume 3 obiective majore, despre care susține că acesta nu vorbește.

Schimbarea legislației privitoare la achiziții, unde se produc, de fapt, cele mai mari furturi;

Schimbarea legislației privitoare la piața de energie;

Controlarea consiliilor de administrație și directoratelor companiilor din energie, unde este un haos.

„Să le luăm pe rând: ambele legi, atât cea de achiziții, cât și cea pentru piața de energie, sunt foarte vechi de o groază de ani și nu sunt adaptate la realitățile de astăzi din piață. Schimbarea legislației de achiziții ar transparentiza procesul, iar prețurile n-ar mai ajunge umflate de câteva ori încă de la achiziții. Mai departe, privitor la schimbarea legislației pentru piața de energie, aceasta trebuie făcută în ideea că Dispeceratul Energetic Național și Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România (OPCOM) nu mai trebuie să fie sub Transelectrica. Dispeceratul Energetic Național, în mod normal, ar trebui să se afle sub Ministerul Energiei, pentru a duce la bun sfârșit strategiile și politicile naționale din energie. Iar OPCOM-ul, în mod normal, ar trebui să fie o companie separată, care nu poate fi influențată de Transelectrica”, a explicat expertul.

Reforma din CA-uri și directoratele companiilor din energie ar schimba totul

Potrivit lui Păcuraru, efectele unor reforme reale în consiliile de administrație și directoratele companiilor din energie ar realiza o conducere cu adevărat profesionistă a companiilor de stat din domeniu.

„Acestea se supun în fața a două entități: Ministerul Energiei și Secretariatul General al Guvernului. La Secretariatul General sunt două companii – Transgaz și Transelectrica – iar restul sunt la Ministerul Energiei”.

Dacă își dorește, premierul acum poate identifica mult mai ușor traseul speculei din energie, susține specialistul.

„Acum că preia Ministerul Energiei, Bolojan va vedea cheltuielile operaționale ale companiilor. Este imposibil să nu observe neconcordanțe, iar ăla e cel mai bun punct de plecare pentru a ajunge la adevăratele grupuri infracționale din energie. Doar din cifrele pe care le-am văzut eu pe bursă este greu de imaginat cum multe companii ar putea justifica cheltuielile operaționale mult prea mari”, a conchis Păcuraru.

De precizat că Ilie Bolojan întârzie în a-și respecta promisiunea că în luna aprilie va publica o listă cu toate companiile care fac speculă în sectorul energetic.

Liberalizarea energiei, adevărata cauză a crizei economice. „Vaca de muls” România a îmbogățit „băieții deștepți”. Economist: Liberalizarea este o glumă bună, dar proastă