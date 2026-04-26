Alina Feder, invitată la emisiunea „Altceva cu Adrian Artene”, nu vorbește doar din perspectivă teoretică despre miracole. După un deceniu dedicat propriei vindecări și explorării spiritului, ea a reușit să demonstreze că mintea umană are o putere nebănuită. În acest caz Alina, dezvăluie tehnica de atragere a abundenței financiare.

Emisiunea integrală aici YouTube „Altceva cu Adrian Artene”

Bunăstarea, abundența pot fi filtrate prin meditație și introspecție prin „magia Theta”, susține Alina Feder.

Totul face Dumnezeu

Da, se practică la fel. Prima obiecție pe care vreau să o fac e că practic eu nu fac nimic. Totul face Dumnezeu. Eu doar am învățat tehnica și doar o predau cu scopul de a susține intenția celor care vor să rezolve ceva. Atâta tot. Dar, într-adevăr, se întâmplă la fel. De exemplu, să zic că am o situație financiară proastă. Intru în meditație, mă relaxez și, din nou vine discuția cu Dumnezeu, și îl întreb pe Dumnezeu. Care sunt motivațiile pentru care eu am creat acea situație financiară proastă? Care sunt motivаțiile pentru că încă o păstrez? Găsesc acele motivații, toate care sunt pozitive le descarc din energia creatoare, mă conectez la energia creatoară și primesc acele vibrații, toate care sunt negative le eliberez. Apoi următorul pas este crearea unei noi realități. După ce am eliberat tipare limitative, emoții, obișnuințe, poate chiar contracte de sărăcie sau ce-o mai fi fost pe acolo. Intru la etapa următoare în care îmi setez intenția abundenței financiare, explică Alina Feder.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru primul milin de euro

Câți bani în lei, în valută, vreau să atrag eu lunar în fiecare lună anului 2026?

Și îmi stabilesc exact banii pe care îi vreau. Sigur, poate să vreau un milion de euro, să-i fac într-o lună. Dar nu-i posibil.

Dar cine zice că nu-i posibl? Mintea mea.

De fapt, în momentul în care îmi stabilez intenția, mintea va veni cu rezistență la acea intenție.

E foarte posibil. Nu poți să-i face, n-ai cum să-i fii, n-ai avut niciodată atâția bani.

Și atunci mă apuc și curăț toate aceste rezistențe, din nou și din nou și de nou, până când simt că nu mai am nicio contractură musculară, niciun gând vizavi de faptul că eu luna viitoare vreau să manifest un milion de ori. Cel mai important pas e recunoștința.

Recunoștinți reprezintă o vibrație înaltă. Foarte înaltă.

În momentul în care îi mulțumim cu recunoștiință divinității că deja am făcut acel milion de euro.