Să fii președinte al Statelor Unite este, fără îndoială, una dintre cele mai periculoase meserii din lume. De-a lungul celor aproape patru secole de existență, istoria americană a fost martora a numeroase momente de criză, în care viața președintelui a fost pusă în pericol. În timp ce unele atentate au reușit să schimbe cursul istoriei, altele au rămas doar simple tentative dejucate de vigilența agenților de securitate sau de simplul noroc.

Cine deține recordul pentru cele mai multe comploturi de asasinat

Deși au fost multe tentative de asasinat de-a lungul timpului, liderul american a cărui viață a fost pusă cel mai des în pericol a fost Barack Obama, împotriva căruia au fost raportate aproximativ 11 comploturi de asasinat sau tentative sub diferite grade de seriozitate pe parcursul celor două mandate ale sale.

O tentativă de asasinat a avut loc în anul 2009, când autoritățile turce au dejucat un complot pus în aplicare de un bărbat sirian care se dădea drept jurnalist Al-Jazeera. O altă tentativă a fost pusă la cale de Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, un extremist de dreapta care a tras 35 de focuri de armă automată asupra Casei Albe în ianuarie 2011.

Un alt caz este cel al lui Glendon Scott Crawford și Eric Feight, doi susținători ai supremației albe care au fost arestați în 2013 pentru complotul de a-i ucide pe musulmani, precum și pe președintele Obama, cu un dispozitiv cu radiații special conceput. În anul 2015, trei bărbați din New York, care pretindeau că sunt afiliați cu gruparea teroristă ISIS, au fost arestați după ce s-au lăudat unor agenți FBI sub acoperire că plănuiau să-l ucidă pe Obama.

Cine sunt președinții americani răniți în tentativele de asasinat care au supraviețuit

Ronald Reagan

Singurul președinte al Statelor Unite în funcție care a fost împușcat și a supraviețuit după o intervenție chirurgicală critică este Ronald Reagan. Pe 30 martie 1981, John Hinckley Jr. a tras șase focuri de armă asupra președintelui Ronald Reagan în fața hotelului Washington Hilton, rănindu-l pe președinte, doi ofițeri ai Secret Service și pe secretarul de presă de atunci al Casei Albe, James Brady.

Reagan a supraviețuit și și-a revenit complet. Coincidență sau nu, întâmplarea face că ultima tentativă de asasinat la adresa unui președinte american, în speță Donald Trump, care este un mare fan Ronald Reagan, a avut loc în seara zilei de 25 aprilie tot la hotelul Washington Hilton.

Theodore Roosevelt

Pe locul doi în topul președinților care au supraviețuit se află Theodore Roosevelt, care a fost împușcat în piept în timp ce făcea campanie. Glonțul a fost încetinit de tocul de ochelari și de manuscrisul discursului său. Pe 4 octombrie 1912, un cârciumar pe nume John Schrank l-a împușcat pe Roosevelt, care dorea să candideze pentru un al doilea mandat de președinte. Deși acesta și-a continuat eroic discursul, a ajuns în cele din urmă la spital cu o coastă ruptă.

Donald Trump

Dacă tot am menționat mai sus de actualul președinte în exercițiu, Donald Trump, acesta a fost ținta mai multor tentative. În timpul primului mandat la Casa Albă, Gregory Lee Leingang a pus la cale primul dintre comploturile de asasinat împotriva lui Trump. Leingang a furat un motostivuitor și l-a condus la un miting al lui Trump din Dakota de Nord pe 6 septembrie 2017, unde intenționa să răstoarne limuzina președintelui. O lună mai târziu, un bărbat asociat cu Statul Islamic a fost arestat la Manila sub suspiciunea de complot pentru asasinarea lui Trump.

În ceea ce privește al doilea mandat de președinte al lui Trump, acesta s-a confruntat cu trei tentative. În timpul campaniei electorale din anul 2024, Trump a supraviețuit după ce un glonț i-a trecut literalmente pe la ureche, în Pennsylvania, fiind și cel mai serios din lista tentativelor la adresa acestuia. Pe 25 aprilie, atacatorul Cole Thomas Allen a încercat să treacă punctul de control de la hotelul Washington Hilton înarmat cu mai multe arme de foc și cuțite. În cadrul acestui incident, un ofițer din Serviciile Secrete a fost împușcat în piept, iar atât președintele, cât și vicepreședintele, care erau în sala de evenimente, au scăpat nevătămați.

Atacuri intense, dar care nu s-au finalizat

Gerald Ford

Gerald Ford a supraviețuit la două tentative de asasinat cu pistolul în doar 17 zile, ambele în septembrie 1975. La scurt timp după demisia lui Richard Nixon care, ce să credeți, a fost și el ținta a două tentative eșuate, Ford a intrat prima dată în vizorul lui Muharem Kurbegovic. Acesta a fost reținut după ce a amenințat că va arunca o bombă cu gaz neurotoxic asupra președintelui.

Pe 5 septembrie 1975, Lynette Fromme, o discipolă a lui Charles Manson, a scos un pistol pentru a-l împușca pe Ford la Capitoliul din Sacramento, California, dar arma nu a tras. 17 zile mai târziu, Sara Jane Moore, informatoare FBI și simpatizantă a Armatei Simbioneze de Eliberare, a tras asupra președintelui Ford, dar a ratat și a rănit în schimb un șofer de taxi.

Richard Nixon

Dacă tot l-am menționat pe Richard Nixon, trebuie să detaliem și comploturile de asasinat asupra acestuia. În aprilie 1972, un bărbat pe nume Arthur Bremer a încercat de două ori să-l atace pe președintele Nixon în ambuscadă în Ottawa, Canada. Un alt episod a avut loc pe 22 februarie 1974, atunci când Samuel Byck, un tată deprimat a patru copii, a încercat să deturneze un avion pe Aeroportul Internațional Baltimore-Washington pentru a-l prăbuși peste Casa Albă.

Geroge W. Bush

În anul 2005, cetățeanul georgian Vladimir Arutyunian a aruncat o grenadă spre podiumul unde președintele George W. Bush vorbea la Tbilisi, Georgia. Grenada nu a explodat.

Tentative notabile de asasinat

Andrew Jackson

Prima tentativă de asasinat la adresa unui președinte american a fost cea asupra lui Andrew Jackson. Acesta a fost vizat de un pictor șomer pe nume Richard Lawrence, care a stat la pândă în Capitoliu și a tras asupra acestuia cu două pistoale diferite, pe 30 ianuarie 1835. După ce a ratat cu primul pistol, Lawrence a scos al doilea pistol în timp ce Andrew Jackson a ripostat și l-a bătut pe atacator cu bastonul. Nici focurile trase de al doilea pistol nu au avut succes, deoarece a ratat și cu acesta înainte să fie placat de forțele de ordine.

Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt a fost și el vizat în mod repetat de comploturile de asasinat. Aflat în orașul Chicago înainte de inaugurarea sa, atacatorul Giuseppe Zangara a tras cinci focuri de armă asupra lui Roosevelt, dar a nimerit în schimb persoana de lângă, primarul orașului Chicago, Anton Cermak, care a decedat ulterior din cauza rănilor suferite.

Mai târziu, sovieticii au susținut că au dejucat un complot nazist de asasinare a lui FDR, a prim-ministrului britanic Winston Churchill și a lui Iosif Stalin în timp ce aceștia se aflau la conferința de la Teheran, între 28 noiembrie și 1 decembrie 1943.

Asasinate reușite

Poate cel mai celebru asasinat din istoria președinției americane este cel al lui John F. Kennedy, care a fost împușcat în timpul unei parade de Lee Harvey Oswald pe 22 noiembrie 1963, în Dallas, Texas. Un alt asasinat celebru este cel al lui Abraham Lincoln, care a fost împușcat de John Wilkes Booth în timp ce viziona un spectacol la Teatrul Ford din Washington.

Alte două asasinate care s-au terminat cu un deznodământ nefericit sunt cele în care au fost implicați președinții James A. Garfield și William McKinley. James A. Garfield a fost împușcat într-o gară din Washington de Charles Guiteau și a murit două luni mai târziu din cauza infecțiilor cauzate de tratamentul medical precar. Celălalt, William McKinley, a fost împușcat de anarhistul Leon Czolgosz în Buffalo, New York.

Recomandările autorului: