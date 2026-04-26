Porcul sau vita? Care carne este mai sănătoasă, de fapt, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Carnea de porc, adesea criticată pentru conținutul de grăsimi, revine în centrul dezbaterilor despre alimentația sănătoasă. Medicul nutriționist Mihaela Bilic contrazice percepțiile populare și susține clar că porcul nu doar că nu trebuie evitat, dar poate fi o alegere chiar mai bună decât vita, dacă este consumat corect.

Într-o perioadă în care tendințele alimentare pun accent pe carnea de vită maturată și pe diete sofisticate, vocea specialiștilor vine să tempereze entuziasmul nejustificat.

In cadrul unui podcast, dr. nutriționist Mihaela Bilic a abordat direct una dintre cele mai frecvente controverse din nutriție: alegerea dintre carnea de porc și cea de vită.

Când vine vorba de valoarea nutrițională a cărnii, tipul de grăsime este mai importantă decât cantitatea totală. Carnea de porc conține într-o porție mai mare grăsimi mononesaturate, aceleași timpuri de lipide considerate benefice pentru inimă, regăsite și în uleiul de măsline. Acestea pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului, dacă sunt consumare echilibrat.

„Porcul e mai bun ca vita, neapărat! Deci, nu mai vreau să aud oameni care dau vina pe porc, pe grăsimea de porc, pentru că știm cu toții, are o slăninuță porcul, care este mai degrabă mononesaturată, seamănă cu cea din uleiul de măsline, decât cea din vită.

Deci, haideți să nu fim toți  la modă și să zicem că vita maturată, vai de mine, este Dumnezeu în nutriție. Nu! Porcușorul nostru rămâne în continuare la înălțime.”, a spus dr. nutriționist Mihaela Bilic, în cadrul podcastului Supliment de Bine.

Carnea de vită, prezintă un risc crescut de boli cardiovasculare

Pe de altă parte, carnea de vită are, în general, un conținut mai ridicat de grăsimi saturate. Acestea nu sunt interzise, dar consumul excesiv este asociat, conform ghidurilor nutriționale internaționale, cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

Diferența nu înseamnă că vita trebuie evitată, ci alegerea trebuie făcută informat, în funcție de cantitate, frecvență și modul de preparare, conform American Heart Association.

Citește și

SĂNĂTATE De ce nu este recomandat să te speli pe față cu apă foarte rece. Dermatologii dezvăluie care sunt riscurile
07:54, 25 Apr 2026
De ce nu este recomandat să te speli pe față cu apă foarte rece. Dermatologii dezvăluie care sunt riscurile
LIFESTYLE Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine
21:06, 23 Apr 2026
Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine
SĂNĂTATE De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
10:38, 23 Apr 2026
De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
ȘTIINȚĂ Senzația că ești treaz, dar blocat în corpul tău. Cum poți depăși un episod de paralizie în somn
08:44, 23 Apr 2026
Senzația că ești treaz, dar blocat în corpul tău. Cum poți depăși un episod de paralizie în somn
SĂNĂTATE Marea Britanie, decizie istorică. Interzice tinerilor să fumeze. Care e prima generație afectată
13:58, 22 Apr 2026
Marea Britanie, decizie istorică. Interzice tinerilor să fumeze. Care e prima generație afectată
SĂNĂTATE Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
20:18, 21 Apr 2026
Somnul insuficient, un pericol ignorat: cum îți poate scădea performanța și afecta sănătatea pe termen lung, potrivit unui expert
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Inteligența Artificială ia tot mai multe decizii singură. Cât control mai are omul?
