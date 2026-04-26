Porcul sau vita? Care carne este mai sănătoasă, de fapt, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Carnea de porc, adesea criticată pentru conținutul de grăsimi, revine în centrul dezbaterilor despre alimentația sănătoasă. Medicul nutriționist Mihaela Bilic contrazice percepțiile populare și susține clar că porcul nu doar că nu trebuie evitat, dar poate fi o alegere chiar mai bună decât vita, dacă este consumat corect.

Porcul sau vita?

Într-o perioadă în care tendințele alimentare pun accent pe carnea de vită maturată și pe diete sofisticate, vocea specialiștilor vine să tempereze entuziasmul nejustificat.

In cadrul unui podcast, dr. nutriționist Mihaela Bilic a abordat direct una dintre cele mai frecvente controverse din nutriție: alegerea dintre carnea de porc și cea de vită.

Când vine vorba de valoarea nutrițională a cărnii, tipul de grăsime este mai importantă decât cantitatea totală. Carnea de porc conține într-o porție mai mare grăsimi mononesaturate, aceleași timpuri de lipide considerate benefice pentru inimă, regăsite și în uleiul de măsline. Acestea pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului, dacă sunt consumare echilibrat.

„Porcul e mai bun ca vita, neapărat! Deci, nu mai vreau să aud oameni care dau vina pe porc, pe grăsimea de porc, pentru că știm cu toții, are o slăninuță porcul, care este mai degrabă mononesaturată, seamănă cu cea din uleiul de măsline, decât cea din vită.

Deci, haideți să nu fim toți la modă și să zicem că vita maturată, vai de mine, este Dumnezeu în nutriție. Nu! Porcușorul nostru rămâne în continuare la înălțime.”, a spus dr. nutriționist Mihaela Bilic, în cadrul podcastului Supliment de Bine.

Carnea de vită, prezintă un risc crescut de boli cardiovasculare

Pe de altă parte, carnea de vită are, în general, un conținut mai ridicat de grăsimi saturate. Acestea nu sunt interzise, dar consumul excesiv este asociat, conform ghidurilor nutriționale internaționale, cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

Diferența nu înseamnă că vita trebuie evitată, ci alegerea trebuie făcută informat, în funcție de cantitate, frecvență și modul de preparare, conform American Heart Association.

