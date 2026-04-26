Mamă și bebeluș loviți de un stâlp smuls de vânt într-un parc dintr-o localitate ieșeană. Rafalele de vânt extrem continuă

Foto: Ziaruldeiasi.ro

Vremea extremă de duminică, ce a provocat decesul unui bărbat lovit de bucăți de acoperiș desprins de vântul puternic, continuă să facă victime. Un incident grav a avut loc într-o comună din județul Iași, unde un bebeluș și mama sa au fost loviți de un stâlp doborât de rafalele. Impactul a fost violent, iar cele două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, relatează presa locală. În acest județ din Moldova, vântul a atins viteze de 70-90 km/h.

Imaginile surprinse de camera de bord a unui autoturism parcat în localitata Miroslava din Iași, relatează ZiaruldeIasi, arată momentul teribil. Femeia, care își ținea în brațe bebelușul, trece prin zonă, iar stâlpul se prăbușește brusc și o trântește la pământ.

Județul Iași este devastat de incidente. Mai multe persoane lovite

Potrivit News.ro, mai multe persoane au fost rănite în judeţul Iaşi după ce au fost lovite de bucăţi de acoperiş sau de arbori căzuţi din cauza vântului deosebit de puternic. Astfel, o bucată dintr-un acoperiş s-a prăbuşit peste o maşină aflată în mers, în zona CUG, circulaţia fiind blocată timp de câteva zeci de minute. Totodată, mai mulţi copaci s-au prăbuşit în municipiul Iaşi, iar câteva maşini au fost avariate.

Vântul face ravagii în Iași. Foto: News.ro

Primăria Iaşi a anunţat că angajaţii companiilor direcţiilor municipale intervin de urgenţă pentru a îndepărta sau remedia consecințele vântului extrem. Compania de Transport Public Iaşi repară problemele apărute la reţeaua de fir contact sau care afectează circulaţia mijloacelor de transport. Echipele Salubris SA îndepărtează resturile de pe străzi şi trotuare.

La Târgu Frumos, un bărbat a fost lovit de o creangă, fiind necesară intervenţia medicilor. El este conştient, afirmă medicii.  De notat că județul Iași și mai multe județe din Moldova se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu de vânt puternic, valabilă între orele 12:00 și 18:00.

Vremea se răcește semnificativ. România, sub Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt

Incendiu de proporții într-o comună din Vrancea: 20 de case sunt mistuite de flăcări

