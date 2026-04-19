Numerologul Eduard Agachi a vorbit despre cât noroc ne poartă numărul casei sau al mașinii. „Materialul propriu-zis influențează mult mai mult”

Numerologul Eduard Agachi a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre cât noroc ne poartă numărul casei sau al mașinii. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 aprilie 2026. Vezi AICI podcastul.

V-ați gândit vreodată cât de mult ar putea influența numărul casei sau al mașinii diverse aspecte ale vieții tale? Numerologul Eduard Agachi a vorbit despre elementele care pot avea o contribuție în acest sens. El amintește de forme, culori, dimensiuni și proporții.

„Influențează, dar la fel de mult cum ne influențează formele, culorile, dimensiunile, proporțiile. Proporțiile ne influențează mult mai mult decât numărul de la casă. Materialul propriu-zis influențează mult mai mult, aici ne ajută mult, mult mai mult ajută Feng Shui-ul propriu-zis. Cine studiază în amănunt Feng Shui-ul acolo să înțeleagă ce înseamnă până și orientarea pe diferite puncte cardinale, toate elementele care apar în jurul locuinței.

Poate să fie și bloc în centrul orașului, poate să fie și o casă la țară, nu are importanță, dar sunt atât de multe elemente care influențează unele mult mai puternic decât numărul încât numărul de la casă nu are puterea să țină piept. Să transforme sau el de capul lui, de sine stătător, să poată să influențeze atât de drastic toată energia casei respective”, a spus numerologul Eduard Agachi.

„Ce recomand eu mai degrabă să meargă către Feng Shui și către un consultant ”

„Deci ce recomand eu mai degrabă să meargă către Feng Shui și către un consultant care într-adevăr este mult mai măsură să-l ajute pe om să-și armonizeze spațiul în funcție de ce are nevoie și să țină cont că oricum lucrurile se transformă în permanență. Ce a bătut acum în cuie, să zicem așa, peste 2 zile s-ar putea să nu mai fie deloc la fel. Din perspectiva mai ales a Feng Shui-ului care, într-adevăr, ține cont de niște forțe foarte puternice”, a continuat numerologul.

