Puterea prenumelui și numelui de familie. Eduard Agachi, numerolog: Este precum o haină

Comunitatea „Altceva” a fost invitată, sâmbătă, la o incursiune fascinantă în universul numerologiei. Jurnalistul Adrian Artene l-a avut invitat pe celebrul numerolog Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Eduard Agachi nu este doar un nume de referință în domeniu, ci un veritabil cercetător al misterelor universale. Fondator al platformei „Secretul numerelor” și autor al unor volume de succes precum „Destinul ascuns în numere” și „Manual de numerologie”, Agachi abordează această disciplină nu ca pe un instrument de „ghicit”, ci ca pe o știință riguroasă.

Puterea prenumelui și numelui de familie

„Aici, din nou, este simplu. Pe o foaie de hârtie — asta recomand, e cel mai la îndemână — scriem cifrele de la unu până la nouă și sub ele începem să aliniem alfabetul: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ne întoarcem de la unu, pentru că se termină, ajungem la nouă. Ne întoarcem de la unu, J îl atribuim.

Când le scriem pe hârtie, avem asocierea și o vedem pe fiecare coloană: ce cifră este corespunzătoare fiecărei litere.

Răspunsul deja îl avem. În toată întrebarea și toată explicația, răspunsul e deja acolo. Ce contează? Ați spus o dată că nu mă identific. Numele nu e aici. E o parte pe care o să merg așa, pe repede înainte, un pic s-o explic. Are și o explicație mai vastă, mai ușor de înțeles.

În momentul în care facem această analiză numerică a numelor, vom vedea că ceva din acea încărcătură, cifrele respective, combinațiile dintre ele, poate rezultatul final, poate că ceva de acolo nu rezonează, într-adevăr, cu restul ființei. Din nou, s-ar putea să fie o explicație încă puțin superficială, dar, în momentul în care ne gândim la toate lucrurile astea, trebuie să luăm în calcul viața întreagă a omului, adică să considerăm toate influențele, încă din primii ani de viață și pe parcurs.

Și aici este partea dificilă, pentru că trebuie, cumva, să reluăm toată viața, să vedem: uite, în situația asta, de ce am ales așa și, dincolo de asta, dacă am făcut o alegere bună. Eu am dezvoltat, poate, mai mult din încărcătura numelui pe care l-am purtat de acolo înainte. Și atunci celălalt a rămas așa, ca o floare neîngrijită.

Eduarg Agachi, numerolog: Numele este precum o haină

Să spunem. Și, din nou, asta ne va ajuta, pentru că merg puțin în altă direcție. Încă nu am discutat despre asta, dar, la un moment dat, omul poate să-și schimbe numele. Putem să ne legăm chiar de faptul că, până la urmă, femeile își schimbă numele de familie.

Vine, se întâmplă o schimbare. Eu am spus adesea că numele este precum o haină și este ca și cum îți schimbi hainele complet. Ai alte haine.

De foarte multe ori, se poate întâmpla ca numele să nu difere numerologic, să nu fie o diferență foarte mare, dar se întâmplă o schimbare. Acum contează cât de ușor se adaptează și cât de mult îi este de folos, cât de mult folosește, pentru că ți se oferă toată energia numărului respectiv. O primești. O ai acolo, o ai la îndemână. Femeia poate să o folosească sau poate să nu o folosească.

Unde? Ce am văzut eu, de obicei? Uite un exemplu, poate să fie mai ușor de înțeles: la actori, la scriitori — pseudonime sau nume de scenă.

Să nu ne ducem foarte departe. Încerc să păstrez răspunsul și să nu evit complet ideea, o să încerc să le leg între ele. Putem să vedem, de exemplu, un artist care urcă pe scenă cu un nume — numele de scenă — și în viața de zi cu zi are un alt nume.

Acolo, la fel, o să vedem o diferență foarte mare: una este artistul pe scenă sau printre fani, ori la un eveniment, și alta este persoana cunoscută printre prieteni, cu numele din buletin.

Ce se întâmplă cu numele femeii care se mărită

Cam la fel se întâmplă și cu femeia în momentul în care se mărită, dacă are o activitate care îi permite să introducă în viața ei această schimbare.

Se poate să fie foarte ușor observabilă, dar acolo unde, de exemplu, nu ai unde să manifești ceva diferit — te-ai măritat, dar poate nu s-a schimbat mediul, nu s-a întâmplat o schimbare socială majoră — nu ai planul de acțiune, nu ai unde să manifești acel potențial.

Și, ca să completez, dacă luăm în calcul numele de familie, numele complet sau doar un prenume, este același lucru. Omul se naște și are tot potențialul la îndemână, pe care îl poate calcula.

Îți dai seama cam ce ai la îndemână, dar depinde de ce dezvoltă omul pe parcurs și de cum se obișnuiește.

Și nu e vorba doar de atașament, ci de cum se adaptează în mediul în care trăiește, pentru că, de multe ori, se întâmplă să te cheme Alexandru și să fii strigat Alex sau altfel. Pot fi multe diminutive, variații sau porecle.

Apare o parte puțin mai dificilă pentru a observa lucrurile, pentru că, atunci când vrei să verifici informația, numerologia îți spune niște lucruri, dar trebuie să le și verifici. În cazul numelor sau poreclelor, este mai dificil.

Nu poți să te duci cu omul la locul de muncă, unde toată lumea îl știe după o poreclă sau un nume care poate nu are legătură cu numele complet. Atunci trebuie să-l analizezi în mai multe contexte.

Din cauza asta, generalizările sunt mai dificile. Dar ar fi suficient dacă oamenii ar rămâne cu ideea că numele ne influențează precum o haină — doar că trebuie să știm să o purtăm și să ne folosim de ea”, a spus numerologul Eduard Agachi la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

