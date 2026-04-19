Comunitatea „Altceva” a fost invitată, sâmbătă, la o incursiune fascinantă în universul numerologiei. Jurnalistul Adrian Artene l-a avut invitat pe celebrul numerolog Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Eduard Agachi nu este doar un nume de referință în domeniu, ci un veritabil cercetător al misterelor universale. Fondator al platformei „Secretul numerelor” și autor al unor volume de succes precum „Destinul ascuns în numere” și „Manual de numerologie”, Agachi abordează această disciplină nu ca pe un instrument de „ghicit”, ci ca pe o știință riguroasă.

Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere

„Dintre astea, predominant, în general, dacă luăm data de naștere, eu aș spune că cifra destinului este cea mai puternică în viața omului. Undeva o văd la 70–75% că influențează viața omului.

Dar, mai simplu spus, este cifra destinului. Te influențează de la nivelul pielii, să spunem așa, în exterior — viața exterioară a omului, în general: activitățile tale, interacțiunile, tot ceea ce se întâmplă în exterior.

Și strict ziua de naștere, fără lună, fără an, ea rămâne în interior, cam de la nivelul pielii în interior. Și din cauza aceasta, în tabelul pe care l-am creat, este casa personalității, pentru că personalitatea poate să aibă o latură ascunsă. De aceea influențează foarte mult destinul în exterior, pentru că omul reușește să se adapteze, să se transforme un pic, să spună lucrurilor așa cum trebuie, ca să fie bine pentru toată lumea.

Dar ceea ce se întâmplă în interior, de regulă, numai noi știm. Avem de-a face și cu persoane extrovertite, care lasă imediat să se vadă în exterior. Dar personalitatea, raportată strict la ziua de naștere, rămâne în interior.

„Avem o bogăție foarte mare pe care să o exploatăm”

Și, ca să completez, dacă destinul este undeva la 70–75%, ziua de naștere o văd să completeze restul de 25–30%, împreună cu toate celelalte: lună, an, toate celelalte calcule. Pentru că se mai fac mai multe calcule pornind de la ele, ele vin mai degrabă să condimenteze toată situația și, bineînțeles, deschid capitole noi, adică sunt ceva mai rezumate.

Cum este anul, de exemplu. El descrie mai mult mentalitatea omului, modul în care gândește, cum judecă, cum vede lucrurile, cum își formează prejudecățile. Doar înțelegând, adunând toate cifrele din an, înțelegând ce trăsătură are cifra respectivă, deja putem să ne dăm seama cam ce fel de scuze o să aibă o persoană în momentul în care ajungi, eu știu, o iei pe nepregătite. Deja știi la ce să te aștepți, cam cum o să reacționeze.

Pentru că vorbeam mai devreme despre karmă, despre destin, despre lucrurile astea — sunt destul de departe de noi. Dar până acolo avem toată această bogăție la îndemână. Și doar plecând de la simpla zi de naștere, chiar și numele, chiar și alte evenimente din viețile noastre, avem o bogăție foarte mare pe care să o exploatăm, care ne ajută să ne răspundem la cele mai multe întrebări”, a declarat numerologul Eduard Agachi la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

