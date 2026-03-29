Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Ce se întâmplă cu noi dacă nu dormim suficient. Anca Mazilu: „Avem reflexele unui om care a consumat alcool în cantitate mare”

Ce se întâmplă cu noi dacă nu dormim suficient. Anca Mazilu: „Avem reflexele unui om care a consumat alcool în cantitate mare”

Ce se întâmplă cu noi dacă nu dormim suficient. Anca Mazilu a demontat, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene" de sâmbătă, 28 martie, cele mai frecvente mituri despre somn. Cum ne simțim, de exemplu, dacă nu dormim mai multe zile la rând.

„Somnul îți arată practic ce relații ai cu viața ta într-un anumit moment. Evident, că poți să nu dormi bine într-o noapte din varii motive: de exemplu, că ai mâncat greu seara sau că ai niște frământări evidente la serviciu — se fac reduceri de personal la serviciu? Nu contează, toți suntem afectați. În teoria asta, ne pierdem locurile de muncă; e posibil ca săptămâna asta tu să fii foarte stresat din motive obiective. E posibil ca, înainte de culcare, să fi te certat cu partenerul de viață. E posibil ca, înainte de culcare, să fi avut un scandal cu copiii, pentru că gestiunea familiei a fost un pic defectuoasă. Deci e normal; cumva există un procent de normalitate într-o săptămână sau într-o lună de nopți în care poți să fii mai frământat. Dar dormitul se împarte cumva în două categorii.

„Dorm bine” înseamnă că dorm continuat: din momentul în care mă așez în pat, reușesc să adorm repede, nu mă trezesc pe parcursul nopții și dimineața mă trezesc plin de energie. Da, acesta este somnul real. „Bine, n-am dormit bine” poate să însemne că m-am adormit foarte târziu, m-am trezit în toiul nopții și toate gândurile mi-au venit peste mine, și mi-a luat 2 ore să adorm la loc; m-am trezit de cinci ori să merg la toaletă; am avut senzația de moțăială, adică nu am intrat în somnul profund, astfel încât dimineața am senzația de cap greu, că tot ce îmi doresc este să mă pun înapoi la culcare, pentru că nu vreau să-mi reîncep viața.

Ce se întâmplă cu noi dacă nu dormim suficient. Anca Mazilu: „Ne îngrijorăm după 2-3 nopți…”

Draperiile… să închidem alarma și să dormim încă două-trei ore.

Exact, doar că se poate. Repet, se poate întâmpla odată; este un accident? Da. Dar, în mod continuat, nu ar trebui să se întâmple.

Să ne îngrijorăm? După câte nopți? Două, trei, patru, cinci?

Păi ar trebui să ne îngrijorăm cam după două-trei nopți deja. Dacă trecem în a doua săptămână, observăm că calitatea vieții noastre a scăzut drastic. Un exemplu foarte simplu: în momentul în care nu dormim corect sau nu dormim pur și simplu într-o noapte, capacitatea noastră — cortexul prefrontal — de a gândi corect, de a lua decizii și de a fi disponibil relațional scade.

De undeva la jumătate, după o singură noapte. Hai să ne gândim ce înseamnă după câteva nopți; de aceea spun că duce la divorț, duce la faliment și duce la boală. După câteva nopți nedormite, noi, în mod normal, ar trebui să nu ne urcăm nici măcar la volan, pentru că avem reflexele și gândirea unui om care a consumat alcool în cantitate mare.”, a spus Anca Mazilu în cadrul podcast-ului „Altceva cu Adrian Artene”.

Citește și

PODCAST ALTCEVA Ce se întâmplă dacă se mănâncă ceapă în cuplu? Anca Mazilu explică ce reprezintă un disconfort reciproc într-o relație
11:40
Ce se întâmplă dacă se mănâncă ceapă în cuplu? Anca Mazilu explică ce reprezintă un disconfort reciproc într-o relație
PODCAST ALTCEVA Acesta e medicamentul-minune pe care îl subestimăm! Anca Mazilu demontează cele mai frecvente mituri despre somn
12:38, 27 Mar 2026
Acesta e medicamentul-minune pe care îl subestimăm! Anca Mazilu demontează cele mai frecvente mituri despre somn
PODCAST ALTCEVA Alin Comșa a povestit cum au vrut comuniștii să distrugă munca lui Brâncuși: „Au tras cu tractoarele de Coloana Infinitului, ca s-o demoleze”
00:23, 23 Mar 2026
Alin Comșa a povestit cum au vrut comuniștii să distrugă munca lui Brâncuși: „Au tras cu tractoarele de Coloana Infinitului, ca s-o demoleze”
PODCAST ALTCEVA Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva”: „Arta este condiția de a trăi”
17:18, 22 Mar 2026
Alin Comșa, despre profeția lui Constantin Brâncuși, la podcast „Altceva”: „Arta este condiția de a trăi”
PODCAST ALTCEVA Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
11:46, 20 Mar 2026
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
PODCAST Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: Persoanele care au murit ne ”vorbesc” sau nu?
17:37, 15 Mar 2026
Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: Persoanele care au murit ne ”vorbesc” sau nu?
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Cine va câștiga Survivor 2026? Am întrebat Inteligența Artificială. Ce nume ne-a dat și de ce
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse din imobiliarele spaniole
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Click
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci la fel în fiecare zi?
