Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, a vorbit despre scrisoarea trimisă parlamentarilor și despre moțiunea de cenzură.
Victor Ponta a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre scrisoarea trimisă parlamentarilor de Oana Gheorghiu înainte de votul pentru moțiunea de cenzură. Ponta susține că mai mulți parlamentari au decis să voteze moțiunea după ce au primit scrisoarea.
„Cred că scrisoarea doamnei Oana Gheorghiu a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”, a declarat Victor Ponta.
Ponta spune că mulți parlamentari au fost influențați de mesaje primite direct.
„Dar, apropo și de cât știu despre Parlament, repet: eu am văzut 20-30 de oameni care mi-au zis: «Măi, mi-a trimis Gheorghiu scrisoare să nu votez, de aceea votez .» Acum sigur votez” , spune Ponta.
Discuția a ajuns și la Ilie Bolojan.
El nu neagă nevoia de reforme, dar spune că ele trebuie făcute concret, nu doar declarate.
„Multe din lucrurile pe care le-a zis Bolojan trebuie făcute, dar nu le-a făcut”, afirmă Ponta