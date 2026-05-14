Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”

Serdaru Mihaela
Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Victor Ponta a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre scrisoarea trimisă parlamentarilor de Oana Gheorghiu înainte de votul pentru moțiunea de cenzură. Ponta susține că mai mulți parlamentari au decis să voteze moțiunea după ce au primit scrisoarea.

„Cred că scrisoarea doamnei Oana Gheorghiu a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”, a declarat Victor Ponta.

Moțiunea de cenzură și reacții din Parlament

Ponta spune că mulți parlamentari au fost influențați de mesaje primite direct.

  • unii au spus că vor vota după ce au primit scrisori
  • există nesiguranță în rândul unor deputați
  • comunicarea externă poate schimba poziții politice

„Dar, apropo și de cât știu despre Parlament, repet: eu am văzut 20-30 de oameni care mi-au zis: «Măi, mi-a trimis Gheorghiu scrisoare să nu votez, de aceea votez .» Acum sigur votez” , spune Ponta.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Discuția a ajuns și la Ilie Bolojan.

  • Ponta spune că reformele promise nu au fost făcute complet
  • consideră că sistemul administrativ este blocat
  • vorbește despre economie și administrație ca fiind „încetinite”

El nu neagă nevoia de reforme, dar spune că ele trebuie făcute concret, nu doar declarate.

„Multe din lucrurile pe care le-a zis Bolojan trebuie făcute, dar nu le-a făcut”, afirmă Ponta

Victor Ponta spune că principala problemă este blocajul din economie și administrație. El cere un stat mai eficient și rezultate concrete pentru cetățeni.

„Apropo de a reporni o mașinărie economică blocată și o mașinărie administrativă blocată. Adică, repet, multe dintre lucrurile pe care le-a zis Bolojan trebuie făcute, dar nu le-a făcut. Iar chestia cu „dom’le, eram pe calea cea bună” — nu eram pe calea cea bună. Au venit datele pe primele trei luni, când nu era nicio moțiune de cenzură, și nu a părut să fie vreun scandal”, conchide fostul prim-ministru.

