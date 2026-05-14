Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum primirea lui Trump în China este un semnal că președintele SUA e important pentru chinezi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Vizita asta ne amintește, de fapt, de momentul în care doi premieri, doi foști premieri români, au fost invitați acolo… Una, șefa diplomației române, Oana Țoiu, fie-i numele lăudat, sper că n-o mai vedem vreodată… Ea a criticat că cei doi foști premieri au mers în China… Adică Trump merge cu toată mașinăria, este primit așa cum e primit… Și noi, rândașii, de ce nu avem voie? Adică noi nu avem voie nici măcar să trimitem un reprezentant.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum primirea lui Trump în China este un semnal că președintele SUA e important pentru chinezi. Acesta a început prin a spune că vizita lui Trump îi amintește de momentul în care Oana Țoiu i-a criticat pe Adrian Năstase și pe Viorica Dăncilă că au mers la un eveniment oficial în China. Jurnalistul se întreabă de ce Trump are voie să meargă și noi nu. Ironic, acesta susține că dacă venea Trump la noi, tot Bucureștiul era evacuat. Cristoiu menționează că pentru chinezi, o asemenea primire reprezintă un mare semnal. Acesta menționează, ca o comparație, că pe Ursula mai avea puțin și o vămuiau înapoi în Europa.

„Vizita asta ne amintește, de fapt, de momentul în care doi premieri, doi foști premieri români, au fost invitați acolo… Una, șefa diplomației române, Oana Țoiu, fie-i numele lăudat, sper că n-o mai vedem vreodată… Când nu zâmbea, când nu deschidea gura, mă rog, era acceptabilă. Ea a criticat că cei doi foști premieri au mers în China… Adică Trump merge cu toată mașinăria, este primit așa cum e primit… Și noi, rândașii, de ce nu avem voie? Adică noi nu avem voie nici măcar să trimitem un reprezentant. Problema este că primirea este mai fastoasă, dacă vrei, decât a lui Putin. Încearcă să rezolve, ori nu știu cât de multe se rezolvă, pentru că e vorba de China. Dacă venea la noi cu toată delegația asta, cred că închideam țara. Tu ajungeai în 2 zile, că cred că ne dădea afară pe toți din București. Pentru Trump, din punct de vedere mediatic este un mare succes. Pentru că e primirea… Chinezii sunt, pot să spun o expresie duioasă, împuțiți când e vorba să nu te suporte, când să-ți dea semnale. Deci, în materie de semnal, ei nu discută. Când a venit Ursula, au ținut-o pe la aeroport pe acolo, mai era un pic și o vămuiau. Primirea asta deosebită este un semnal tipic chinezesc. Arată că Trump este important pentru ei. Și cred că au lăsat în stand-by treaba cu Iranul.”, a explicat jurnalistul.

