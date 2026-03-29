Ce se întâmplă dacă se mănâncă ceapă în cuplu. Anca Mazilu a demontat, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” de sâmbătă, 28 martie, cele mai frecvente mituri despre somn. De exemplu, ce este considerat un potențial deranj pentru celălalt sau un potențial motiv de disconfort reciproc.

Că dacă se mănâncă ceapă în cuplu? Nu te mai trezește nimeni de liniște. Adică povestea asta cu „orice” care poate însemna un potențial deranj pentru celălalt sau un potențial motiv de disconfort, cumva ar trebui reevaluată.

Există, dar ce vreau eu să spun este că nu există o soluție universală. Și vreau să dau exemplul meu. Eu am fost și mi-am făcut o evaluare medicală să văd care sunt alimentele care îmi provoacă inflamație în corp. Vin niște lucruri contraintuitive.

Mie, avocado, care este considerat un aliment minune, îmi provoacă inflamație în corp. Mierea de albine — eu sunt consumatoare de o viață de miere de albine — îmi provoacă inflamație. Se spune că lingurița de miere înainte de culcare e minunată, dar pentru mine nu funcționează, pentru că îmi provoacă inflamație și n-o să înțeleg de ce am disconfort abdominal și de ce nu am reușit să dorm cum trebuie.

Adică toate grupele astea sunt minunate, și informația e la un click distanță de fiecare. Dar trebuie să ne cunoaștem: totul este personalizat. Și, la aceeași masă, în aceeași familie, ceea ce pentru tine e benefic pentru somn, pentru mine poate fi contraproductiv, explică Anca Mazilu.