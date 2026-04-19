Cum ne calculăm cifra destinului. Numerologul Eduard Agachi: Este foarte simplu

Comunitatea „Altceva” a fost invitată, sâmbătă, la o incursiune fascinantă în universul numerologiei. Jurnalistul Adrian Artene l-a avut invitat pe celebrul numerolog Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Eduard Agachi nu este doar un nume de referință în domeniu, ci un veritabil cercetător al misterelor universale. Fondator al platformei „Secretul numerelor” și autor al unor volume de succes precum „Destinul ascuns în numere” și „Manual de numerologie”, Agachi abordează această disciplină nu ca pe un instrument de „ghicit”, ci ca pe o știință riguroasă.

Cum ne calculăm cifra destinului

„Foarte simplu: se adună toate cifrele din data de naștere. Luăm ziua, luna, anul, le luăm așa cum sunt. Preferabil să fie adunate cifră cu cifră, chiar dacă avem ziua de 27. De exemplu, adunăm doi cu șapte, cu luna și cu anul.

90, 19 și încă 24. Înseamnă asta și cu trei doi.

19, șapte, 14, 33, 33 și le adunăm. Adunăm cele două: trei cu trei, șase, da. Deci, practic, ajunge la cifre între unu și nouă.

Și nouă. Asta înseamnă cifra destinului. Când vorbim despre cifra destinului, vorbim de la unu până la nouă, pentru că asta înseamnă cifră propriu-zisă. Și numărul în sine contează. Are o semnificație, adică 33. Prima însumare a cifrelor, însă acolo deja intrăm în amănunte. Dar este suficient să ajungem până la cifra aceasta, care se obține prin însumare.

Toate au trăsăturile lor. Noi, în momentul în care pătrundem în lumea numerologiei, venim cu presetările pe care le avem și avem tendința să vedem lucrurile în continuare cantitativ, pentru că ne este foarte dificil să putem depăși această abordare cantitativă, deoarece toată ziua ne raportăm la tot ceea ce este în jurul nostru și atribuim automat diferite valori.

Și din cauza aceasta încerc, pe cât posibil, să evit astfel de trăsături: că una este mai mult decât alta, pentru că fiecare este așa cum este. Cum avem foarte multe scaune, funcția scaunului rămâne aceeași, dar materialul din care este făcut, înălțimea lui, greutatea lui, faptul că are spătar, are mânere — sunt mai multe detalii. Acelea sunt deja amănunte și, în funcție de contextul în care am nevoie de un anumit tip de scaun, acolo s-ar putea să fie mai potrivit decât altul.

Deci așa se întâmplă și cu cifra destinului. Dacă vreau să o pun într-un context, atunci va avea, cu siguranță, sens să mă refer la acele atribute, că este mai deosebită sau are ceva în plus”, a spus numerologul Eduard Agachi, la podcast-ul Altceva cu Adrian Artene.

