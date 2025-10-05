Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă ROMANII au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare

Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă ROMANII au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare

05 oct. 2025, 23:09, Altceva Podcast
Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă ROMANII au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare

Ca autor de cărți, realizator de documentare și promotor al valorilor românești, ”căutătorul de comori” Daniel Roxin a stârnit interesul unei largi comunități de cititori.În dialogul cu Adrian Artene, ascultătorii pot povești necunoscute despre civilizațiile avansate care s-au aflat încă din neolitic pe teritoriul României și despre strămoșii daco-romani.

Adrian Artene și Daniel Roxin pătrund în necunoscuta lume a geto-dacilor, reabilitează măreția Sarmizegetusei Regia și vorbesc despre o teorie uimitoare: ”Limba latină s-a născut sau nu din limba vorbită de daci?”

Adrian Artene: „Geții sunt mai înțelepți decât aproape toți barbarii, și mai asemenea, romanilor. Erau semnele unei civilizații avansate în spațiul danubiano-carpato-pontic, că există o cultură puternică, o religie unică, existau armate instruite, existau orașe bine structurate din punct de vedere social. Nu mai discutăm despre triburi de barbari răzlețe.”

Daniel Roxin: „În opinia mea, dacă s-ar investi câteva miliarde de euro în tot ce există de valoare, România ar deveni la nivelul Europei cel mai interesant obiectiv din punct de vedere istoric. Grecia este excepțională, Italia….dar noi avem pe perioade lucruri remarcabile”.

Adrian Artene: „Pomeneați de Grecia la un moment dat. Am pomenit de Herodot, de alte scrieri. Dar găsesc și în Geografia lui Strabon faptul că geto-dacii erau același popor, vorbeau aceeași limbă, nu erau triburi răzlețe. Spun unii, și ați numit-o fantezistă această afirmație, că de fapt, limba pe care o vorbeau, preceda latina, și de fapt, latina s-ar fi inspirat din limba geto-dacică”.

Daniel Roxin: „Este o exagerare care umblă în spațiul public. Când spui că latina provine din dacă, este o prostie. Trebuie să nuanțăm. Toate limbile romanice, inclusiv româna, s-au născut din limba latină. Este FALS. Este un subiect care m-a pasionat foarte mult. Nu sunt istoric.  Sunt un jurnalist care m-a pasionat istoria. Există o lingvistă în Spania. Am invitat-o la Muzeul Țăranului Român, Carmen Oertas, care susține cu argumente solide, că limbile romanice sunt limbi surori, verișoare, și toate provin dintr-o limbă mai veche. Astăzi, în Italia, există 20 de dialecte, în care italianul de nord, nu se poate înțelege cu cel din sud”.


ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube Altceva cu Adrian Artene, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai„ ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care îți antrenează mintea și îți hrănește sufletului.  

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Citește și

PODCAST ALTCEVA Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este IGNORATĂ aproape complet în manualele școlare”
22:10
Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este IGNORATĂ aproape complet în manualele școlare”
PODCAST ALTCEVA Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”
15:20
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”
PODCAST ALTCEVA Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”
14:46
Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”
PODCAST ALTCEVA Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”
14:43
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”
PODCAST ALTCEVA Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”
14:00
Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”
PODCAST ALTCEVA ”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată”
11:41, 03 Oct 2025
”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată”
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Data când România dă ceasul cu o oră înapoi. Va fi cea mai lungă zi din an
Evz.ro
Români care au intrat în Cartea Recordurilor. Au făcut performanță la nivel mondial
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
A început săptămâna Premiilor Nobel
OPINIE Ion Cristoiu a ajuns la capătul răbdării cu Nicușor Dan. Îl îndeamnă să DEMISIONEZE: să ne lase și să se ocupe de copii! Ce l-a enervat pe gazetar
23:20
Ion Cristoiu a ajuns la capătul răbdării cu Nicușor Dan. Îl îndeamnă să DEMISIONEZE: să ne lase și să se ocupe de copii! Ce l-a enervat pe gazetar
VIDEO Video. Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica
22:42
Video. Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica
EXTERNE Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară
22:25
Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară
SHOWBIZ Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea
22:20
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea
RELIGIE Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă
21:40
Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă
ACTUALITATE Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”
21:36
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele”