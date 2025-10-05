Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă ROMANII au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare

Ca autor de cărți, realizator de documentare și promotor al valorilor românești, ”căutătorul de comori” Daniel Roxin a stârnit interesul unei largi comunități de cititori.În dialogul cu Adrian Artene, ascultătorii pot povești necunoscute despre civilizațiile avansate care s-au aflat încă din neolitic pe teritoriul României și despre strămoșii daco-romani.

Adrian Artene și Daniel Roxin pătrund în necunoscuta lume a geto-dacilor, reabilitează măreția Sarmizegetusei Regia și vorbesc despre o teorie uimitoare: ”Limba latină s-a născut sau nu din limba vorbită de daci?”

Adrian Artene: „Geții sunt mai înțelepți decât aproape toți barbarii, și mai asemenea, romanilor. Erau semnele unei civilizații avansate în spațiul danubiano-carpato-pontic, că există o cultură puternică, o religie unică, existau armate instruite, existau orașe bine structurate din punct de vedere social. Nu mai discutăm despre triburi de barbari răzlețe.”

Daniel Roxin: „În opinia mea, dacă s-ar investi câteva miliarde de euro în tot ce există de valoare, România ar deveni la nivelul Europei cel mai interesant obiectiv din punct de vedere istoric. Grecia este excepțională, Italia….dar noi avem pe perioade lucruri remarcabile”.

Adrian Artene: „Pomeneați de Grecia la un moment dat. Am pomenit de Herodot, de alte scrieri. Dar găsesc și în Geografia lui Strabon faptul că geto-dacii erau același popor, vorbeau aceeași limbă, nu erau triburi răzlețe. Spun unii, și ați numit-o fantezistă această afirmație, că de fapt, limba pe care o vorbeau, preceda latina, și de fapt, latina s-ar fi inspirat din limba geto-dacică”.

Daniel Roxin: „Este o exagerare care umblă în spațiul public. Când spui că latina provine din dacă, este o prostie. Trebuie să nuanțăm. Toate limbile romanice, inclusiv româna, s-au născut din limba latină. Este FALS. Este un subiect care m-a pasionat foarte mult. Nu sunt istoric. Sunt un jurnalist care m-a pasionat istoria. Există o lingvistă în Spania. Am invitat-o la Muzeul Țăranului Român, Carmen Oertas, care susține cu argumente solide, că limbile romanice sunt limbi surori, verișoare, și toate provin dintr-o limbă mai veche. Astăzi, în Italia, există 20 de dialecte, în care italianul de nord, nu se poate înțelege cu cel din sud”.

Youtube

Altceva cu Adrian Artene