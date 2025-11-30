Lavinia Betea, despre singura persoană care avea curajul să spună adevărul, în perioada comunistă: „S-a râs mult pe seama ei”

Lavinia Betea, istoric, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre faptul că femeile care făceau parte din CPEx erau ironizate, precum și despre condițiile de trai din perioada comunistă. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Istoricul Lavinia Betea a adus în atenție modul în care erau ironizate femeile care făceau parte din CPEx (Comitetul Politic Executiv). A adus în discuție și situația Linei Ciobanu (n. 1929, d. 2013), fost om politic comunist, care a ajuns să fie închisă în cadrul lotului CPEx, împărțind celula cu Cornelia Filipaș și Ana Mureșan, după 1989. În 1994, fusese grațiată de Ion Iliescu. Lavinia Betea a caracterizat-o pe Liana Ciobanu ca fiind „cea mai curajoasă dintre toți”, în urma stenogramelor.

„A avut imaginea foarte clară. De fiecare dată când încerca unul să le spună un adevăr, respingeau adevărul respectiv. Eu am spus-o și cu alte prilejuri. Au fost multe ironii la adresa femeilor care făceau parte din CPEX, dintre demnitari. S-a râs mult pe seama Linei Ciobanu. Vreau să vă spun că, în stenograme, ea este cea mai curajoasă dintre toți. Este adevărat, era din aceeași zonă cu Ceaușescu, era comuna Scornicești, ea era din Potcoava. Fusese muncitoare, textilistă. Spunea, de exemplu, când Ceaușescu cerea socoteală la modul foarte dur, că fabricile de confecții nu sunt pe platformele industriale, ele erau în orașe ca femeile să poată să-și după la școală sau la creșă copiii, se ia curentul și finisajele nu puteau să fie făcute. De ce nu s-a făcut planul de export la încălțăminte? Păi bovine nu se taie, animale nu se taie, porci, n-avem piele. Și sărea câte unul, gen Curticeanu, care a trecut drept un mare om după 1990, care spunea că nu este adevărat. Știau. Știau tot ce se întâmplă, dar aveau un fel de cinism, de cruzime. Li se părea că oamenii trebuie să se sacrifice ca să pună, să aducă în realitate proiectele lor, chiar dacă aceste proiecte erau fanteziste”, a spus Lavinia Betea.

„Ceaușescu proiecta un viitor de aur pentru o Românie pe care tu, omul de rând, n-o vedeai la orizont”

Istoricul a mai adus în atenție modul în care trăiau oamenii în perioada comunistă.

„Li se părea că oamenii trăiesc foarte bine, comparativ cu viața dinainte de 1944. În mare parte aveau dreptate. Trăiau mai bine decât atunci. Între a sta într-o locuință obișnuită, de medie, din lumea rurală și apartamentul de bloc era o distanță de la cer la pământ, în bine. Dar asta s-a întâmplat doar în prima etapă, cu primii care au ajuns în bloc. Omul încontinuu își dorește mai mult.

Venise o altă generație în care nu mai cunoștea o existență în care se punea problema că n-ai pâine sau mălai, că ești năpădit de boli. Era firesc, era un proces la nivel mondial. Lor li se părea că dacă se făcuse pasul acesta, oamenii trebuiau să fie foarte mulțumiți. Ba mai mult decât atât, să fie recunoscători și să fie în orice moment gata să renunțe la lucrurile pe care le-au câștigat și să trăiască, din nou, în mizerie și în privațiuni, pentru că el, Ceaușescu, proiecta un viitor de aur pentru o Românie pe care tu, omul de rând, n-o vedeai la orizont”, a conchis istoricul.

