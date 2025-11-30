Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”

Istoricul Lavinia Betea a vorbit, la podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă, 29 noiembrie, despre Zoia Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușescu. „Eu am o mare simpatie pentru ea”, a spus invitata emisiunii.

„Zoia Ceaușescu într-adevăr a avut o perioadă în care a ținut Post, în care s-a dus și s-a botezat. Orice om poate să treacă prin astfel de perioade, ea a încercat de altfel. Eu am o mare simpatie pentru ea.

Îmi imaginez o fată, o tânără. Peste medie de frumoasă, peste medie de inteligentă, nu este ușor, este o nefericire, de fapt, să te naști într-o familie, să ai părinți celebri, fie politicieni, fie artiști, fie oameni de știință, pentru că tu ești copilul în centrul atenției, ești expus.

Din mediul puterii toată lumea te laudă ca să intre în grațiile părinților. Toată lumea are niște expectanțe pentru că își spune că, dacă aceștia sunt părinții tăi, tu trebuie să fii deasupra lor. Este o nefericire în fond și fata aceasta a încercat prin toate mijloacele ei să se detașeze. N-a avut însă suficientă putere în ea.

În interviul pe care i l-am luat primului ei soț, acesta spune, au fost căsătoriți, dar ei nu-i venea să locuiască într-o casă obișnuită, pentru că este evident, dacă vedem apartamentul din vila din Primăverii, acolo avea un altfel de confort. Ea fuma două pachete de țigări pe zi, evident că nu fuma Mărășești sau Snagov.

Salariul ei de cercetător nu ar fi ajuns măcar să plătească țigările respective, nici nu cred că putea să și le procure. Nu a fost o viață ușoară pentru ea și îmi pare rău cumva gândindu-mă și la ea și la fratele ei mai mic. Că n-au avut această forță interioară de a se adapta. Deși ar fi fost greu în primii ani, Valentin a avut-o, a făcut pasul acela de detașare, de necomunicare, de a nu intra în vâltorile acestea foarte periculoase și iată că a rezistat”, a spus Lavinia Betea.

