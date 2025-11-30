Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Istoricul Lavinia Betea: „N-a existat nicio relație între Arsenie Boca și Elena Ceaușescu”

Istoricul Lavinia Betea: „N-a existat nicio relație între Arsenie Boca și Elena Ceaușescu”

30 nov. 2025, 14:16, Altceva Podcast

Lavinia Betea, istoric, cercetător și doctor în psihologie socială, a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit despre legenda care circula din perioada comunistă, despre Arsenie Boca, precum și despre o presupusă situație, dezmințită ulterior, care ar fi avut loc cu Nicu Ceaușescu. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Istoricul Lavinia Betea a precizat că Arsenie Boca este o „legendă postcomunistă” și că nu a existat vreo relație între duhovnicul român și Elena Ceaușescu, precum nici între soția fostului lider comunist și vrăjitoare.

„În opinia mea, Arsenie Boca este o legendă postcomunistă. Comuna mea natală este vecină cu comuna lui de baștină. Mama lui Arsenie Boca este înmormântată în cimitirul din comuna mea natală. Vreau să vă spun că nu se știa nici locul unde este înmormântată, până în anii din urmă când un adept, un credincios, cred că din Cluj, a venit și i-a făcut mormântul. N-a existat nicio relație între Arsenie Boca și Elena Ceaușescu, între Elena Ceaușescu și vrăjitoare.

Dar eu constat, cu uimire, deși n-ar trebui, intrarea aceasta în legenda Ceaușeștilor. Auzeam zilele trecute de la un reprezentant al Diasporei noastre din Occident, care a fost într-o formație rock studențească, povestind cu mare detașare cum Nicu Ceaușescu, după ce formația îi cântase lui și Nicu Ceaușescu, la final, le-a spus: «Generalilor, voi le turnați acum în pahare ăstora, că și ei ne-au slujit, voi îi slujiți pe ei». Mă uitam așa… uite cum se nasc legendele”, a spus Lavinia Betea.

„N-am avut un habar că există un Arsenie Boca, până în anii din urmă”

„De unde avea Nicu Ceaușescu general sub comandă să-i pună să le toarne în pahare la studenții aceia care cântau frumos rock? Au apărut multe legende. Legendele acestea nu țin neapărat de excrocherie. Oamenii, la un moment dat, vor să creadă în ceva. Este percepție dirijată. Ajungi să crezi și, uneori, confunzi ceea ce ai visat cu propriile amintiri. (…) Noi n-am avut un habar că există un Arsenie Boca, fiind din regiunea respectivă, până în anii din urmă”, a mai spus istoricul.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Cele mai noi