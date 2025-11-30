Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat”

Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat”

30 nov. 2025, 11:02, Altceva Podcast

Lavinia Betea, una dintre cele mai respectate voci ale lumii academice, a fost invitata lui Adrian Artene, la podcastul ALTCEVA. Istoric reputat, cercetător și doctor în psihologie socială, Lavinia Betea s-a dedicat studierii istoriei noastre recente, cu un accent aparte pe perioada comunismului din România. Printre altele, la podcatul ALTCEVA, cu Adrian Artene, Lavinia Betea a vorbit și despre Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu. Pe numele său real, Ștefan Andrei, el a fost unul dintre personajele influente de la curtea lui Ceaușescu.

„-Da, într-adevăr, Ștefan Andrei era un om inteligent, un om foarte cultivat, și mai ales, un om cu o viteză de gândire și de reacție foarte mari. Nu cred că i-ar fi putut cineva ține piept, într-un dialog de durată, dacă nu ar fi avut ca și mine avantajul cunoașterii arhivei. Și cu documentul de arhivă în față, puteam să îl întreb, la modul direct: ia uitați ce ați zis dumneavoastră, în următoarea împrejurare, cum a fost acolo. Pentru că Ștefan Andrei era un om capabil să te facă, să să meargă unde vrea el și să nu meargă alături de tine unde vrei tu.

Și mi-l imaginam de multe ori, pentru că spuneau și ceilalți: era un om care a stat mult în preajma lui Nicolae Ceaușescu și mult în preajma Elenei Ceaușescu, mi-l imagineam cum făcea ca să stea atât de mult. La Ministerul de Externe erau mulți traducători, conspecta presa străină, nici liderii comuniști nu aveau acces în vremea aceea la ce se scria, ce se transmitea în străinătate, și el venea cu tot felul de noutăți, le servea, venea cu tot felul de alternative, printre altele povestea și cum puteai să-l manipulezi pe Ceaușescu, cuvântul a manipulafiind destul de tare, în contextul în care era periculos ca Nicolae Ceaușescu săși dea seama că tu te folosești doar de o anumită tehnică pentru a obține rezultatul scontat.

https://www.youtube.com/watch?v=4RwzZvdktUA

-Ștefan Andrei fusese gazetar, inițial, dar avea numeroase premii literare.

i Mitterand spusese, că și el fusese gazetar, că din gazetar poți să devii orice, cu condiția să abandonezi gazetăria”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și Lavinia Betea.

Lavinia Betea: Biografiile comuniștilor au un pattern. ION Iliescu apare ca un copil cu un destin nefericit

Cele mai noi